مفاجأة .. جوارديولا حاول خطف صفقة برشلونة في اللحظات الأخيرة!

محاولة فاشلة من مدرب مانشستر سيتي

يمر نادي برشلونة الإسباني بسوق انتقالات تاريخي ومميز، نجح خلاله في اقتناص بعض اللاعبين المميزين، ولكن كانت هناك محاولات لإفساد بعض الصفقات.

تشيلسي كان الخصم الأشرس على معظم تعاقدات برشلونة، حيث حاول ضم جول كوندي مدافع إشبيلية، روبرت ليفاندوفسكي المنتقل حديثًا من بايرن ميونخ ورافينيا جناح ليدز يونايتد السابق، ولكن النادي الكتالوني تفوق على البلوز بجدارة.

ولكن الضربة هذه المرة كانت من ابن كتالونيا وهو بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، حيث حاول التدخل لحرمان برشلونة من أحد أهم تدعيماته.

من هو اللاعب الذي حاول جوارديولا خطفه؟

برشلونة حسم صفقة جول كوندي من إشبيلية بعد صراع محتدم مع تشيلسي الذي توصل لاتفاق مع النادي الأندلسي مثلما حدث مع رافينيا لكن رغبة اللاعب حسمت الأمور تمامًا.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن تشيلسي لم يكن النادي الوحيد الذي حاول ضم المدافع الفرنسي، بل كانت هناك محاولة من مانشستر سيتي في الأيام القليلة الماضية.

ورغم الإغراءات التي حاول النادي الإنجليزي تقديمها لكوندي، إلا أن اللاعب تمسك ببرشلونة حتى النهاية رافضًا فكرة العمل مع جوارديولا من أجل الانتقال لكامب نو.

كيف يبدو صيف برشلونة؟

الأمور تسير بأفضل صورة ممكنة رغم الأزمة المالية، والفضل يعود للروافع الاقتصادية، التي جعلت النادي يتمكن من تسجيل الثنائي فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن بعد ضمهما بالمجان.

وتعاقد النادي الكتالوني كذلك مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ لتدعيم الهجوم، كما قام بالتجديد لعثمان ديمبيلي وضم رافينيا من ليدز يونايتد قبل حسم صفقة كوندي.

ويأمل برشلونة في التخلص من لاعبه الهولندي فرينكي دي يونج هذا الصيف، لتوفير بعض النفقات المالية للتمكن من تسجيل باقي الصفقات وعدم الدخول في أزمة مع قواعد الدوري الإسباني للعب المالي النظيف.