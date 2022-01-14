مفاجأة جديدة ومدوية في "صراع" الهلال والنصر على كنو

مازالت المفاجآت تتوارد في صراع الهلال والنصر على خدمات لاعب الوسط السعودي "محمد كنو"، والذي جدد عقده مع الزعيم بعدما وقع لجاره وعدوه اللدود مستغلًا دخوله الفترة الحرة.

الناقد الرياضي سعود الصرامي فجر مفاجاة جديدة تخص هذا الصراع خلال تصريحاته في قناة 24 الرياضية اليوم الجمعة، من المتوقع أن تقلب الأمور رأسًا على عقب.

ماذا قال الصرامي حول صراع الهلال والنصر على كنو؟

الهلال كان أعلن رسميًا تجديد عقد كنو عقب الفوز على الفيصلي في كأس السوبر السعودي، وبعدها مباشرة أصدر النصر بيانًا رسميًا كشف خلاله امتلاكه لعقد عليه توقيع اللاعب وأشار إلى اتخاذه كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ له حقوقه المالية، خاصة أن العقد يتضمن شرطًا جزائيًا قيمته 27 مليون ريال سعودي.

النصر كان قد أوضح في بيانه أنه أرسل العقود للجنة الاحتراف، فيما لم يُوضح الهلال ذلك مما فتح باب القيل والقال حول إمكانية عدم إرساله العقود الجديدة للجنة خوفًا من تعرضه لعقوبات تتضمن غرامة مالية وإيقاف عن تسجيل اللاعبين الجدد.

المتحدث السابق باسم النصر أوضح خلال تصريحاته أن الهلال لم يُرسل بعد أي أوراق تخص عقد كنو للجنة الاحتراف، بقوله "من الخطأ القول أن الهلال جدد عقد محمد كنو، لأن ما أعلمه، وذلك الحديث على مسؤوليتي الشخصية، أن لجنة الاحتراف وحتى تاريخ اليوم 14 يناير 2022 لم تتسلم أي أوراق من الهلال حول تجديد أو تمديد عقد محمد كنو".

أتم "لا يوجد لدى لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم سوى عقد كنو الجديد مع النصر".

ماذا قدم كنو مع الهلال؟

مسيرة لاعب الوسط السعودي مع كرة القدم بدأت في نادي الاتفاق، وقد مُنح فرصة اللعب للفريق الأول للنواخذة ولم يكن قد تجاوز عامه الـ18 بعد، وذلك بعدما حظي بإعجاب المدرب الألماني ثيو بوكير موسم 2013-2014.

لعب صاحب الـ27 عامًا مع الاتفاق في دوري الدرجة الأولى السعودي وساهم في صعود الفريق وتألق معه في دوري المحترفين لينتقل إلى الهلال في يوليو 2017.



حظي اللاعب بمسيرة ممتازة مع الزعيم تُوج خلالها بالعديد من الإنجازات أبرزها الدوري السعودي 3 مرات ودوري أبطال آسيا مرتين.



وصل مجموع مباريات كنو مع الهلال في كافة البطولات إلى 146 مباراة، شهدت إحرازه لـ9 أهداف وصناعته لـ12.

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