مفاجأة جديدة .. تصرف متأخر من النصر بعد تعاقده مع محمد كنو

مازالت أزمة محمد كنو هي أكثر القضايا التي تشغل الشارع الرياضي السعودي خلال الوقت الحالي، في ظل حالة الشد والجذب بين ناديي النصر والهلال بشأن أحقية الناديين في اللاعب.

كنو قام بتجديد تعاقده مع نادي الهلال حتى صيف 2024، بالرغم من أنه قام بالتوقيع قبلها لنادي النصر في صفقة انتقال حر، لتحدث أزمة كبيرة بين الناديين.

ما هي كواليس توقيع كنو لنادي النصر؟

صحيفة الرياضية السعودية كشفت كواليس وأسرار توقيع كنو للنصر، مشيرة إلى أنه حدث يوم 2 يناير، بعد يوم واحد من دخول اللاعب الفترة الحرة من عقده مع الهلال.

وأفادت الصحيفة أن توقيع العقد حدث عبر وكيل اللاعب وشركة "سبورت يارد" المسؤولة عن إدارة أعماله، ومدير الاحتراف في النادي، وقد تم تقديم العقد في نفس اليوم إلى لجنة الاحتراف.

ويبدو أن السيناريو المتفق عليه بين الطرفين كان خوض صاحب الـ27 عامًا مباراة السوبر السعودي أمام الفيصلي ومن ثم الإعلان رسميًا عن الصفقة، لكن ما حدث خلال مباراة الخميس قلب الأمور رأسًا على عقب.

ما هو تصرف النصر المتأخر من نادي النصر؟

وكشف الإعلامي أحمد العجلان عن مفاجأة جديدة تخص تعاقد النصر مع محمد كنو، حيث تأخر النادي في إرسال العقد المبرم بينه وبين اللاعب.

وكتب العجلان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يكشف فيها عن مفاجأة جديدة في كواليس تعاقد النصر مع محمد كنو خلال الفترة الماضية.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "النصر لم يرسل عقد محمد كنو للجنة الاحتراف، إلا بعد إعلان الهلال تجديد العقد، وبعد أن وصل للجنة عقد الهلال الجديد مع اللاعب".

هل يتراجع الهلال عن تجديد عقد كنو؟

صحيفة "الرياضية" كانت قدكشفت أيضًا أسرار الانقلاب الكبير في الأحداث، إذ أكدت أن كنو شعر بالندم لتوقيعه للنصر وأبلغ عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي فهد المفرج بذلك وبرغبته البقاء مع الهلال.

المسؤولون في النادي نقلوا الصورة للداعم الرئيسي للهلال، والذي أبلغهم بضرورة تجديد عقد اللاعب وتحمله التبعات المالية المترتبة على ذلك، وهنا تم توقيع العقد الجديد والذي تضمن منح كنو راتبًا سنويًا قدره 9 ملايين ريال سعودي، وهو الراتب ذاته الذي كان سيحصل عليه في النصر.

المفاجأة التي كشفت عنها الرياضية، والتي قد تُفسر بالعديد من الأوجه، واحد منها إمكانية تراجع الهلال عن تجديد العقد خوفًا من تعرضه إلى عقوبات كبيرة تصل للمنع من القيد لفترتي انتقال، هي عدم تقديم النادي حتى الآن عقد كنو للجنة الاحتراف.

يُشار إلى أن عديد الخبراء والقانونيين أكدوا أن كنو سيتعرض لعقوبة تتضمن الغرامة والإيقاف، كما أن الهلال سيُعاقب بالغرامة والمنع من التسجيل، حال ثبت فعلًا اتخاذ النصر الإجراءات القانونية السليمة في التوقيع مع اللاعب.

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مفاجأة .. هل يتراجع الهلال عن تجديد عقد كنو؟

كيف ولماذا جدد الهلال عقد كنو رغم علمه بتوقيعه للنصر؟