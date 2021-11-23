مفاجأة بوهانج .. "حتى إن خسر الهلال، اللقب سيبقى سعوديًا"

ينطلق بعد دقائق قليلة اللقاء المنتظر في استاد الملك فهد الدولي بين الهلال السعودي وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

الجمهور الأزرق ينتظر تحقيق فريقه الفوز لإطلاق أفراحه واحتفالاته، فيما ينقسم مشجعو الأندية الأخرى ما بين مشجع للهلال من باب أنه فريق سعودي يُمثل البلاد، وبين مؤيد للفريق الكوري الجنوبي بحجة أن الزعيم لا يُمثل سوى نفسه.

الناقد الرياضي صالح الفهيد وجد مخرجًا لأولئك الذين لا يودون تشجيع الهلال لكنهم في نفس الوقت يرغبون في رفع راية السعودية عاليًا في كرة القدم الآسيوية، إذ كشف عن مفاجأة كبيرة تتعلق بالضيف القادم من كوريا الجنوبية.

ماذا قال الفهيد ليُطمئن مشجعو بوهانج من السعوديين؟

جدل واسع انتشر بين الإعلاميين والجماهير في الأيام الأخيرة حول تشجيع البعض لبوهانج الكوري وعدم رغبتهم تتويج الهلال باللقب بحجة أنه منافس ناديه المفضل، وقد دعم ذلك الأمر خاصة المنتمين لناديي النصر والاتحاد.

جمهور النصر لا يوجد أن يُتوج الهلال بعدما أخرج فريقهم من نصف النهائي، فيما الاتحاديون يودون أن يبقى فريقهم الأكثر فوزًا بدوري أبطال آسيا بنظامه ومسماه الجديد.

الفهيد كشف عن مفاجأة حين أكد أن السعودية سيكون لها نصيب من اللقب والاحتفال به حتى لو خسره الهلال وتُوج به الفريق الكوري الجنوبي، وذلك لأن الدولة تمتلك جزءًا من الشركة المالكة لنادي بوهانج.

إذ كتب على تويتر مع نشر صور تؤكد حديثه "لا شك ان غالبية السعوديين يتمنون فوز الهلال على فريق بوهانج الكوري وإبقاء الكأس بالرياض. لكن في حال خسر الهلال فإن السعوديين سيجدون بعض العزاء بكون الفريق الكوري مملوكًا لشركة بوسكو التي تملك بها السعودية حصة وازنة، بمعنى ان الكأس لم يذهب بعيدًا وللسعودية منه نصيب".

ماذا فعل الهلال في المباريات النهائية السابقة من دوري أبطال آسيا؟

لعب الهلال 7 نهائيات سابقة في دوري أبطال آسيا، سواء بالمسمى القديم أو الحديث.

فاز الهلال في 3 مباريات فقط، أعوام 1991، 2000 و2019، وخسر 4 مباريات أعوام 1986، 1987، 2015 و2017.

الفريق السعودي لم يلعب المباراة النهائية عام 1987 وقرر الاتحاد الآسيوي اعتباره خاسرًا اللقاء، وانسحب الهلال من النهائي لتواجد جُل لاعبيه الأساسيين مع المنتخب السعودي.

اقرأ أيضًا |