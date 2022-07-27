مفاجأة.. برشلونة يدرس التخلص من تير شتيجن!

النادي الكتالوني يواجه أزمة بسبب تشبث دي يونج بالبقاء

مفاجأة قوية في الميركاتو الصيفي، إن حدثت فستؤدي إلى تغيير خطة برشلونة إلى درجة كبيرة!.

النادي الكتالوني يبدو أن يئس من فرضية خروج فرينكي دي يونج إلى مانشستر يونايتد، ولكن يتبقى هناك وضع اقتصادي على إدارة جوان لابورتا أن تحله ببيع بعض اللاعبين بمبالغ كبيرة.

الآن الاتجاه إلى بيع اسم مفاجئ، وهو الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، والذي قالت إذاعة "كادينا سير" إن برشلونة سيذهب لبيعه إذا لم يستطع حسم ملف بيع دي يونج.

اللاعب الهولندي يبدو متشبثًا بالبقاء في النادي الكتالوني، ورفض التنازل حتى عن راتبه الحالي، ما يعقد الأمور أكثر على إدارة جوان لابورتا.

من حيث تسجيل اللاعبين وملف الرواتب، يعد تير شتيجن من اللاعبين الذين سيمثل رحيلهم ارتياحًا ماديًا بالنسبة لبرشلونة، إذ يبلغ صافي راتبه السنوي حاليًا 7 ملايين يورو، وسوف يزيد وفقًا لبنود عقده مع برشلونة في المسم المقبل.

ما يجعل خيار بيع تير شتيجن متاحًا، هو تذبذب مستواه في العامين الأخيرين، وقد لا يتجه برشلونة لعمل صفقة كبيرة على مستوى حراسة المرمى مع إمكانية وضع البرازيلي نيتو في الاعتبار مجددًا، وإبقاء الحارس الشاب إنياكي بينيا بين صفوف الفريق.

بيع تير شتيجن خيار مطروح على الطاولة في ظل عدم تلبية احتياجات برشلونة المادية أولًا، والفنية من قبله ثانيًا، المستوى المترنح الذي ظهر به في الموسم الأخير يجعل خيار التخلص منه مطروحًا بين أروقة البلوجرانا.