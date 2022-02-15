مفاجأة.. برشلونة الأفضل في الليجا لعام 2022

يواصل برشلونة استعادة توازنه خلال مشواره في الدوري الإسباني بعد البداية المتعثرة التي خاضها منذ مطلع الموسم.

برشلونة عاش بداية موسم اضطر فيه لإقالة مدربه، رونالد كومان وتعيين تشافي هيرنانديز على رأس الفريق بعد حفنة من النتائج السيئة.

وكشفت صحيفة "أس" الإسبانية في تقرير لها أن برشلونة يعتبر أفضل فريق في الليجا منذ بداية عام 2022.

وخاض برشلونة منذ بداية العام 5 مباريات استطاع أن يجمع منهم عشر نقاط من أصل 15، ليحتل المرتبة الأولى بين فرق الدوري الإسباني.

بينما ريال مدريد يقع في المركز الثاني، إذ خاض 5 مباريات جمع منهم 8 نقاط فقط، فوزان أمام فالنسيا وغرناطة، تعادلين أمام إلتشي وفياريال وهزيمة واحدة أمام خيتافي.

ويقبع برشلونة حاليًا في جدول ترتيب الدوري في المركز الرابع برصيد 39 بفارق 15 نقطة عن المتصدر ريال مدريد ولديه مباراة مؤجلة.

فيما يعتلي ريال مدريد صدارة الليجا برصيد 54 نقطة مبتعدًا عن إشبيلية صاحب المركز الثاني بـ4 نقاط.

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