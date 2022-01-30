مفاجأة.. باريس سان جيرمان يعرض نجمًا مقابل ضم ديمبيلي من برشلونة

الأنباء حول عثمان ديمبيلي لن تتوقف في آخر ساعات الميركاتو الشتوي، والآن الحديث عن محاولة باريس سان جيرمان ضمه من برشلونة.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن مانشستر يونايتد قد عرض 20 مليون يورو للتعاقد مع ديمبيلي بعد فقدان ماسون جرينوود.

الجديد وبحسب الصحفي جيرارد روميرو أن برشلونة حدد 20 مليون يورو للموافقة على بيع ديمبيلي، وسط اهتمام باريس سان جيرمان.

لكن المفاجأة أن بي آس جي قد يستغل حاجة برشلونة للتعاقد مع مهاجم صريح، ويعرض عليهم ضم ماورو إيكاردي في مقابل ديمبيلي.

ومن المتوقع أن يقدم باريس عرضه الرسمي لبرشلونة في الساعات المقبلة، سواءً بالأموال أو بالخيار المطروح بشدة، إيكاردي.

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El Barça pide 20M para la salida de Ousmane Dembelé.



El PSG es una opción real, se esperan propuestas oficiales de la Premier.



Si se tiene que negociar con el PSG, puede aparecer jugadores en la operación, Icardi está en la mesahttps://t.co/vrsj4XOUJL — Gerard Romero (@gerardromero) January 30, 2022

ولا يشارك إيكاردي بصورة أساسية مع باريس، ويعد الخيار الخامس تقريبًا هجوميًا بالنسبة لماوريسيو بوتشيتينو، مما يجعل انتقاله لبرشلونة محتملًا.

وكانت التقارير الأخيرة الواردة من كتالونيا قد أكدت أيضًا على اقتراب بيير أوباميانج من الانضمام إلى برشلونة بعد تخفيض ضخم لراتبه.

لكن مع رحيل ديمبيلي إن حدث، ستكون هناك مساحة لضم لاعب آخر، قد يكون ألفارو موراتا أو ماورو إيكاردي إن تم الاتفاق مع باريس.