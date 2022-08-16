فشل ضم دي يونج يُوجه اليونايتد لأهداف أخرى

يُواجه مانشستر يونايتد مشاكل جمة في بداية الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي، حيث لم يتوقف الأمر عند خسارته أول مباراتين في البطولة بل الارتباك الواضح في السوق والمعاناة في التوقيع مع اللاعبين المختارين من المدرب إريك تين هاج.

العملاق الإنجليزي يسعى منذ بداية سوق الانتقالات الصيفي الجاري للتعاقد مع فرينكي دي يونج نجم وسط برشلونة، ورغم موافقة النادي الإسباني إلا أن الصفقة لم تتم حتى الآن لرفض اللاعب الهولندي الرحيل عن الدوري الإسباني.

وقد ازدادت معاناة اليونايتد في التوقيع مع دي يونج بعد دخول تشيلسي السباق واستهدافه للاعب واستخدامه لورقة مدافعه المطلوب في برشلونة، ماركوس ألونسو، في المفاوضات، وهو ما وجه النادي لهدف آخر من إسبانيا كذلك لكن من العاصمة مدريد.

من هو نجم ريال مدريد المطلوب في مانشستر يونايتد؟

صحيفة ماركا الإسبانية أوضحت أن وفدًا من مانشستر يونايتد يتواجد حاليًا في العاصمة مدريد بهدف الجلوس مع مسؤولي الريال والحديث معهم عن إمكانية ضم لاعب الوسط كاسيميرو.

الصحيفة أفادت أن النادي الإنجليزي لم يُقدم عرضًا رسميًا حتى الآن لكنه يأخذ الأمور بجدية ويرغب في العودة إلى إنجلترا بعقد اللاعب البرازيلي.

ما هو موقف ريال مدريد من انتقال نجمه لليونايتد؟

ماركا أشارت إلى أن ريال مدريد لا ينوي التفريط بلاعبه المميز خاصة أنه أحد العناصر الثابتة في تشكيل المدرب كارلو أنشيلوتي.

واستدركت أنه مع هذا فالمسؤولين في النادي العاصمي منفتحون لفكرة أن أي شيء قد يحدث حتى الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات، خاصة أن الفريق يمتلك 6 لاعبي وسط آخرين يستطيعون القيام بكافة الأدوار الدفاعية والهجومية.