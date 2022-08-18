مفاجأة .. الأهلي يحل أزمته الهجومية بنجم النصر

الأهلي المصري يحاول ضم نجم النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية أوزبكية عن وجود مفاوضات بين النادي الأهلي المصري وفريق النصر السعودي بشأن اللاعب جلال الدين ماشاريبوف.

حيث يسعى الفريق القاهري لضم جناح النصر السعودي لمعالجة أزمة الفريق الهجومية التي يعاني منها المدرب ريكاردو سواريس.

وبحسب ما أوردته صحيفة "سبورتس" الأوزبكية فإن النادي المصري دخل في مفاوضات جادة مع الفريق السعودي، لكن يبدو وأن إدارة النصر لا تريد ترك اللاعب بصورة نهائية.

حيث أوضح التقرير أن هناك عرضًا بالفعل من قبل إدارة الأهلي، ويتم دراسته الآن من قبل النادي السعودي.

كما أشار أيضًا إلى أن الإدارة السعودية لا تمانع خروج اللاعب في سوق الانتقالات الحالي ولكن على سبيل الإعارة.

وكان ماشاريبوف قد انضم لصفوف نادي النصر قادمًا من باختاكور الأوزبكي في شهر يناير من عام 2021، ونظرًا لعدم إمكانية تسجيل الفريق السعودي للاعبيه في تلك الفترة فقد أعير إلى نادي الشباب لمدة 6 أشهر.

وبعد عودته إلى النصر، شارك النجم الأوزبكي في 29 مباراة سجل من خلالها 4 أهداف فيما قدم 6 تمريرات حاسمة لزملائه.

ويبدو أن العروض التي قدمها قد أعجبت الأهلي المصري، الذي يعاني من نقصان في الجودة في المراكز الهجومية، حيث تشير التقارير المصرية إلى دخول فريق القلعة الحمراء هذا السوق بقوة لتعويض النواقص.