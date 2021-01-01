مفاجأة .. هورفات يكشف موقفه من الاستمرار مع النصر بشكل دائم

هوفارت يكشف عن مصيره مع النصر

كشف المدرب الكرواتي ألين هورفات، المدير الفني المؤقت لفريق نادي النصر، عن مستقبله مع ناديه، بعدما تولى المسؤولية بشكل مؤقت خلفًا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا الذي تمت إقالته.

النصر أعلن عن إقالة فيتوريا من تدريب الفريق، في ظل النتائج السلبية التي يحققها الفريق تحت قيادة، بانطلاقته في بداية الدوري، خاصة بعد أن سجل الفريق أسوأ انطلاقة له بتاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

هورفات قال خلال تصريحات لموقع "sportske jutarnji" الكرواتي: "أشعر بارتياح بعدما لعبنا آخر مباراتين بشكل جيد للغاية، والفريق يمتلك طاقة جديدة شعرنا بها على أرض الملعب، واللاعبين يشعرون بنشوة خاصة".

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وعن مستقبله مع النصر، قال هورفات: "المؤشرات رائعة بالنسبة لنا، سنلعب مباراة جديدة، ومن الممكن أن نوقع عقدًا دائمًا قبل تلك المباراة".

ألين هورفات تابع: "هناك بعض اللحظات الصعبة للغاية التي مررت عليها خلال 17 عامًا من مسيرتي التدريبية، ولكن عندما تعمل بإخلاص ومهنية وصدق، يجب أن تجد نتائج هذا العمل في مكان ما".

مدرب النصر أردف: "يوجد هنا ميزة رائعة، وهي أنني استطيع بدء المباراة بسبعة لاعبين أجانب، فالمباريات قوية واللاعبين هنا رائعين، وفريقي يمتلك حفنة من أفضل اللاعبين، وقيمة فريقي تصل إلى 43 مليون يورو".

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وواصل: "النصر يمتلك لاعبين من البرازيلي والأرجنتين والمغرب، وأبرزهم جونزالو مارتينيز الذي تصل قيمته السوقية إلى 12 مليون يورو، والدوري السعودي قوي للغاية هنا".

النصر يستعد لمواجهة الاتحاد يوم الأربعاء لمواجهة الوحدة بالجولة 14 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.