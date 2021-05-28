مفاجأة .. هالاند يرفض الرحيل عن دورتموند

عكس المتوقع..

قال المهاجم الدولي النرويجي إرلينج هالاند إنه سيحترم رغبات بوروسيا دورتموند، وذلك ردًا على وضعه الحالي وكونه أحد أبرز اللاعبين الذين يحاوطهم اهتمام الكبار حول العالم.

هالاند يعد في الوقت الحالي أشبه بتعويذة جديدة لأسود الفيستيفاليا بينما يواصلون القتال من أجل النجاح عبر المسابقات المحلية والأوروبية في موسم مليء بالتحديات.

ومع ذلك، فإن هالاند مرتبط بعقد حتى عام 2024 ولا يرى أي سبب لكسر هذا الاتفاق، ويريد البقاء حتى مساعدة ناديه الحالي في دوري أبطال أوروبا.

وقال النجم المطلوب من العديد من أندية أوروبا: "لدي عقد لمدة عامين في بوروسيا دورتموند، لذلك أحترم عقدي وتواجدي في النادي الذي أرتدي قميصه".

وأضاف: "كان الحصول على مكان في دوري أبطال أوروبا مهمًا جدًا بالنسبة لي ونجحنا بالفعل في التأهل بنهاية الموسم، أريد أن ألعب كرة القدم في دوري أبطال أوروبا، ولدي أحلام كبيرة".

وحول طموحاته في تلك المرحلة من مسيرته الكروية قال: "لقد فزت للتو بأول لقب كبير لي وكان شعورًا رائعًا، لذلك أريد الفوز بمزيد من الألقاب".

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يذكر أن إرلينج هالاند مطلوب في الوقت الحالي من العديد من الأندية الأوروبية والتي أبرزها ريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وبرشلونة.