مفاجأة مدوية منتظرة في مباراة النصر والسد القطري

مواجهة صعبة ستجمع بين النصر والسد

يستعد فريق نادي النصر السعودي، لمواجهة نظيره السد القطري، في ختام مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، حينما يلتقيا مساء اليوم الخميس.

النصر يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، خلف السد المتصدر برصيد 10 نقاط، بينما يحتل فولاذ الإيراني المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ثم الوحدات رابعًا بأربع نقاط.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن المدرب البرازيلي مانو مينيزس، المدير الفني لفريق نادي النصر، يجهز مفاجأة لنظيره السد، قبل المواجهة التي ستجمع بينهما.

وأضافت الصحيفة أن مينيزس اعتمد على خطتين مختلفتين، من أجل وضع تصورًا لسيناريو المباراة، ومفاجئة السد القطري، في المواجهة التي ستقام بينهما.

الخطة الأولى هي اللعب بأسلوب 3-5-2، بوجود ثلاثي على المستوى الدفاعي وهم عبد الله مادو وعلي لاجامي وعبد الإله العمري، وفي خط الوسط الخماسي سلطان الغنام، وعبد المجيد الصليهم، وبيتروس ماتيوس وعلي الحسن وعلي الخيبري، وفي الهجوم الثنائي نور الدين أمرابط وعبد الرزاق حمد الله.

أما الخطة الثانية، ستكون اللعب بأسلوب 4-5-1، مع الإبقاء على نفس العناصر المذكورة، باستثناء تغيير مكان سلطان الغنام الذي سيلعب ظهير أيمن، وعلي لاجامي ظهير أيسر، وأمرابط جناح أيمن والصليهم لاعب وسط أيسر.

"مينيزس خلق فوضى داخل النصر ولن يقدم شيئًا للعالمي"

ويدخل النصر مباراة السد وهو يعاني من عدة غيابات مؤثرة، أبرزها عبد الفتاح عسيري، والذي يعاني من إصابة ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة 4 أسابيع قادمة.

النصر عينه على الفوز بالمباراة، من أجل حسم التأهل متصدرًا للمجموعة الرابعة، دون النظر لنتائج المباراة الأخرى التي ستجمع بين فولاذ والوحدات.