مفاجأة مدوية .. بايرن ميونخ مهتم بالتعاقد مع نجم نادي الهلال

هل يتقدم بايرن بعرض لشراء نجم الهلال السعودي؟

أكدت تقارير صحفية، على أن أحد نجوم نادي الهلال السعودي، قام بجذب انتباه مسؤولي نادي بايرن ميونخ الألماني، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كاريلو شارك مؤخرًا مع منتخب بلاده بيرو، في بطولة كوبا أمريكا المقامة في البرازيل، قبل توديع المنتخب البيروفي البطولة من دور النصف نهائي على يد المنتخب البرازيلي.

ونشر الإعلامي جوليوس فيلشيز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يؤكد خلالها، على أن مسؤولي نادي بايرن ميونخ يتابعون كوبا أمريكا، وأبدوا إعجابهم باللاعب البيروفي أندريه كاريلو لاعب الهلال السعودي.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "بايرن ميونخ أكدوا لي أنهم على ما يبدو لم يتابعوا ريناتو تابيا فقط في صفوف منتخب بيرو، بل أبدوا إعجابهم أيضًا بأندريه كاريلو كثيرًا، ولكن عمره "30 عامًا" لم يعد يجذب أندية النخبة الأوروبية".

وتابع: "وأخبروني عن ريناتو أنه يفتقر إلى الإيقاع والسرعة الذهنية والمهارات مع الكرة".

كاريلو قدم مستوى مميز للغاية رفقة منتخب بيرو، حيث استطاع قيادته إلى نصف نهائي البطولة القارية، ولكنه حُرم من خوض مباراة قبل النهائي أمام البرازيل، بسبب طرده في مباراة ربع النهائي.

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ويلعب كاريلو في صفوف نادي الهلال منذ صيف 2018 قادمًا من بنفيكا البرتغالي بنظام الإعارة، قبل أن يتم شراء عقده بشكل نهائي في صيف 2019 ويظل مستمرًا مع الزعيم.