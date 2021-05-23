مفاجأة .. مدرب الهلال السابق يقترب من قيادة الشباب في الموسم المقبل

الشباب يستقر على المدير الفني الجديد للفريق

كشفت تقارير سعودية عن المدير الفني المحتمل للشباب في الموسم الجديد، عقب تتويج الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث أشارت إلى مدرب تواجد من قبل في الدوري السعودي.

الشباب أكمل الموسم الحالي بالدوري السعودي بكارلوس هيرنانديز الذي تولى تدريب الفريق عقب رحيل كايشينيا بعد تراجع مستوى النتائج.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية أن شاموسكا المدير الفني الحالي للفيصلي والسابق للهلال هو مدرب الشباب في الموسم المقبل وتوصل مجلس إدارة الليوث إلى اتفاق معه.

وكشفت الصحيفة تفاصيل الاتفاق، حيث سيوقع على عقد لمدة عامًا واحد فقط، مع إمكانية التمديد لموسم آخر، وسيتم توقيع العقود رسميًا خلال الأسابيع المقبلة.

شاموسكا تولى من قبل أيضًا تدريب الهلال في فترة مؤقتة لـ5 مباريات، حيث حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة وتلقى هزيمة واحدة.

المدرب البرازيلي قاد الفيصلي في 64 مباراة حيث حقق الفوز في 27 مباراة وتعادل في 15 لقاء وتلقى 22 هزيمة، ووصل بهم إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام التعاون نهاية الشهر الجاري.

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