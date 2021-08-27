مفاجأة .. مانشستر سيتي ينسحب ويونايتد يتدخل لخطف رونالدو !

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قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، التدخل لإفساد صفقة التعاقد مع كريستيانو رونالدو على غريمه وجاره اللدود مانشستر سيتي.

العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية والإيطالية، أفادت اقتراب اللاعب من سيتي، بعد قراره النهائي بالرحيل عن يوفنتوس.

ولكن في مفاجأة غير متوقعة، قرر النادي الانسحاب تمامًا من المفاوضات، لينصب التركيز الآن على الشياطين الحمر.

مصادر خاصة لموقع "جول" أكدت اهتمام يونايتد أيضًا بالحصول على خدمات رونالدو، حيث قد يقوم النادي بخطف الصفقة في اللحظات الأخيرة.

وأوضحت المصادر أن مانشستر تقدم بعرض قيمته 28 مليون يورو من أجل التعاقد مع اللاعب قبل إغلاق السوق.

وهو ما ألمح له أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، خلال المؤتمر الصحفي له قبل مواجهة وولفرهامبتون القادمة بالدوري الإنجليزي.

وقال المدرب النرويجي:"رونالدو أسطورة للنادي وهو اللاعب الأعظم في التاريخ، تشرفت بالعمل معه وتدريبه أيضًا".

وأضاف:"هو شخص رائع بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، لذلك دعونا نرى ما سيحدث، أي شخص عمل معه يمتلك ذكرى طيبة له".

Manchester United are preparing their official contract proposal to Cristiano Ronaldo! Jorge Mendes will receive it soon. Man Utd are “confident” now. 🔴🇵🇹 #MUFC #Ronaldo



Paul Pogba is currently not involved in any talk. Man City are OUT of the race for Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/Ay4GUZfduS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2021

وتابع:"نحن دائمًا على تواصل مستمر، برونو فيرنانديش يتحدث معه ويعرفه جيدًا، لو قرر الرحيل عن يوفنتوس فهو يعرف أننا هنا".

ووفقًا للصحيفة "صامويل لوكهورست" فإن يونايتد تقدم بعرض رسمي بالفعل لضم المهاجم المخضرم من يوفنتوس، بعد محادثة جرت بين رونالدو والسير أليكس فيرجسون صباح اليوم.

وتأتي هذه الأنباء لتشعل الأمور خلال الأيام القليلة القادمة، بوجود منافسة على خطف اللاعب قبل إغلاق سوق الانتقالات في 31 أغسطس الجاري.

يذكر أن رونالدو بدأ رحلته مع التألق في مانشستر يونايتد حيث انتقل للنادي في 2003، قبل الرحيل إلى صفوف ريال مدريد في 2009 مقابل 94 مليون يورو.