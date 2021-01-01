مفاجأة .. ليفربول يدخل سباق راموس

عقد القائد ينتهي بحلول نهاية الموسم

فجرت أنباء قادمة من إسبانيا مفاجأة بخصوص مستقبل قائد ريال مدريد سيرخيو راموس، إذ قرر ليفربول التحرك وضمه في الفترة المقبلة.

راموس ينتهي عقده رفقة ريال مدريد بحلول نهاية الموسم الجاري، وبحسب مصادر "جول" لم يتقدم النادي حتى الآن بعرض لتمديد عقده.

وقال "إلشيرينجيتو" إن ليفربول هو الآخر قرر التحرك والتفاوض مع راموس لضمه في الساعات الماضية.

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ولم يوضح التقرير إذا كان ليفربول سيتحرك لضم راموس الصيف المقبل عندما يصبح حراً، أم خلال سوق انتقالات يناير الجارية.

ويعاني الريدز من أزمة دفاعية كبيرة في ظل تعاقب الإصابات على مدافعيه والغياب طويل الأمد للثنائي فيرجيل فان دايك وجو جوميز، ومؤخراً جويل ماتيب أيضاً.

وارتبط راموس بعدة أندية كبرى في أوروبا خلال الفترة الماضية في ظل تعثر مفاوضات تمديد عقده، وآخرها كان بي إس جي وعدة أندية إنجليزية.

راموس، 34، عاماً، لم يسبق له في مسيرته اللعب خارج إسبانيا، إذ حمل قميص ريال مدريد وقبله إشبيلية فقط في مشواره بالملاعب.