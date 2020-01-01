مفاجأة .. ليفربول لن يعوض جوميز وفان دايك

الإصابات تضرب بطل إنجلترا بقوة

تحدثت أنباء في الصحافة الإنجليزية عن عدم نية ليفربول التحرك وضم قلب دفاع رغم الإصابات المتوالية التي ضربت الخط الخلفي في الأيام الماضية

ليفربول يعاني من أزمة كبيرة في الخط الخلفي هذا الموسم، بعد إصابة فيرجيل فان دايك وغيابه حتى نهاية الموسم بعد خضوعه للجراحة.

الأمور ازدادت في التعقيد، بعد إصابة جو جوميز خلال تواجده مع منتخب إنجلترا، وخضوعه لعملية جراحية في الركبة، ليغيب هو الآخر لقرابة نهاية الموسم.

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صحيفة "The Athletic" البريطانية أوضحت أن إدارة النادي رغم الغيابات العدة في الدفاع ولكنها لن تتحرك في يناير رغم ربط النادي بعديد الأسماء.

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يذكر أن ليفربول يستهدف بعض العناصر الأخرى في خط الدفاع، وعلى رأسها كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، ودايوت أوباميكانو من لايبزيج، لكن التعاقد مع أي منهما قد يتأجل للصيف القادم.

ولا تريد الإدارة والجهاز الفني التعاقد مع لاعب فقط كرد فعل على الإصابات، وتفضل الاعتماد على المتواجدين من جويل ماتيب، نات فيليبس، وريس ويليامز.

وارتبط الريدز مؤخراً بضم روبن سيميدو، مدافع أوليمبياكوس، من أجل دعم صفوفه في ميركاتو يناير القادم.