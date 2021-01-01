مفاجأة .. ليفربول رفض عودة كوتينيو ولكن

البرازيلي قدم أفضل فتراته مع الريدز

كشفت تقارير صحفية عن رفض ليفربول التعاقد مع البرازيلي فيليبي كوتينيو من برشلونة الصيف الماضي، وأن النادي الإنجليزي أوقف الصفقة.

كوتينيو عاد الصيف الماضي من جديد لناديه الأصلي بعد فترة إعارة في بايرن ميونخ، وبعد بداية طيبة، تراجع مستواه ثم تعرض لإصابة أبعدته عن الملاعب.

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وقال "فابريزيو رومانو" مع "أنفيلد ووتش" إن اللاعب تم عرضه على ناديه السابق في ميركاتو الصيف، ولكن ليفربول رفض إتمام الصفقة.

وأوضح رومانو أن رفض الريدز كان بسبب عدم الحاجة للاعب بمواصفات النجم البرازيلي، بالإضافة للعلاقة المتوترة مع وكيله.

ولم يستبعد الصحفي الإيطالي الشهير أن تتم عودة كوتينيو في المستقبل لصفوف ليفربول وذلك بسبب كونه الفريق الوحيد في أوروبا الذي كان سعيداً في صفوفه.

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ومنذ انضمامه لبرشلونة في 2018 مقابل قرابة 120 مليون يورو قادماً من ليفربول لم يقدم البرازيلي المستوى والمردود المنتظر.

كوتينيو لعب مع ليفربول ما بين 2013 و2018 قادماً من إنتر حيث قدم أفضل مستوياته في أوروبا.