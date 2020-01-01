مفاجأة .. قطر قد تلعب أمام البرتغال بتصفيات كأس العالم 2022

الظهور لن يكون الأول لقطر في منافسة خارج الاتحاد الآسيوي

يستعد المنتخب القطري لكرة القدم، للمشاركة في تصفيات الاتحاد الأوروبي المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 المقامة على أرضها.

وجاء ذلك وفقًا لما أكدته صحيفة "independent" البريطانية، حيث أشارت إلى أن الخطوة تأتي لتحقيق التوازن بمجموعات التصفيات المؤهلة للمونديال.

ويأتي ظهور قطر في التصفيات أيضًا، من أجل منحها المزيد من المباريات الاستعدادية قبل الحدث التاريخي الكبير.

المزيد من الفرق

وأكدت مصادر الصحيفة، أنه من المرجح أن يتم وضع قطر في المجموعة الأولى، والتي تضم أيرلندا، البرتغال، لوكسمبورج، صربيا وأذربيجان.

وهناك احتمالات أيضًا بظهورها في المجموعات الثانية أو الرابعة أو الخامسة، حيث لم يتم حسم الموقف بشكل نهائي حتى الآن.

وجاءت الخطوة بعد مفاوضات بين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي، حيث لا تعتبر المرة الأولى التي تشارك فيها قطر بمنافسة خارج آسيا.

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وشاركت قطر من قبل في كوبا أميركا عام 2019، ومن المقرر دعوتها مرة أخرى في عام 2021.

ومن غير المرجح أن يتم احتساب النقاط ضد قطر في المجموعة التي ستلعب بها، حيث سيكون اللعب أمامها بمثابة البديل للمباراة الودية للفريق الذي لديه يوم إجازة بالتصفيات.