مفاجأة - قائد طائرة سالا المنكوبة لم يكن مؤهلاً للطيران ليلاً

قائد الطائرة يعاني من عمى الألوان

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفصحت تقارير واردة من إنجلترا أن ديفيد إبوستون، قائد الطائرة المنكوبة التي كانت تقل الأرجنتيني إيميليانو سالا وتحطمت يناير الماضي، كان غير مؤهلاً للقيادة ليلاً.

الطائرة كانت قد تحطمت في المياه أثناء اتجاهها من فرنسا نحو كارديف، ولقى اللاعب الأرجنتيني مصرعه وتم استرجاع جثته، لكن لم تنجح جهود العثور عن جثمان إبوستون.

وذكرت "بي بي سي" أن السلطات المعنية كشفت أن إبوستون لم يكن حاصلاً على رخصة للطيران ليلاً بسبب معاناته من عمى الألوان.

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وأفادت تقارير بحوزة هيئة الطيران أن إبوستون يعاني من عمى الألوان ويجب أن يرتدى عدسات خاصة ويلتزم بمعايير خاصة أثناء الطيران ليلاً.

وأوضحت مصادر خاصة لهيئة الإذاعة البريطانية أن المشكلة مع عمى الألوان بالنسبة لقائد الطائرة تتعلق بصعوبة التفرقة بين اللونين الأحمر والأخضر المستخدمين في الإشارات.

ورفضت هيئة الطيران والتحقيقات التعليق على المعلومات المذكورة، وفضلت ذكر التعليق النهائي بعد انتهاء التحقيق المفتوح حول الموضوع.

وكان سالا قد أتم انتقاله في يناير الماضي من نانت الفرنسي إلى كارديف بالبريميرليج ولكن لم يحظى بفرصة المشاركة في أي لقاء.