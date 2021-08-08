مفاجأة في حكام مباراتي الهلال والنصر .. والجماهير تسخر وتعترض

الهلال والنصر طلبا حكامًا أجانب

ينطلق مساء الأربعاء القادم الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بمواجهة تجمع الفيحاء والاتحاد في مدينة المجمعة، ومن ثم سيلعب يوم الجمعة النصر أمام ضمك ومساء السبت الهلال مع الطائي.

وقد طلب ناديا الهلال والنصر من اتحاد كرة القدم السعودي استقدام حكام أجانب لمباراتيهما في الجولة الأولى تنفيذًا لقرار الاتحاد السماح للأندية طلب استقدام حكام أجانب دون حد أقصى خلال موسم 2021-2022.

صحيفة الرياضية السعودية كشفت عن خيارات لجنة الحكام عن حكام مباراتي الهلال والنصر في الجولة الأولى من الدوري السعودي، وقد جاء الاختيار مفاجئًا للغاية وقوبل بالكثير من السخرية والاعتراض من جانب الجماهير.

الصحيفة أوضحت أن الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم سيقود مباراة مرسول بارك بين النصر وضمك، فيما سيتواجد مواطنه سعود العذبة على رأس طاقم حكام مباراة الهلال والطائي على استاد الملك فهد الدولي.

وقد جاء الخبر مفاجئًا كون الجميع كان بانتظار حكام من قارة أوروبا أو أمريكا الجنوبية، وليس من منطقة الخليج العربي، خاصة أن اتحاد الكرة اشترط على كل نادٍ يطلب حكام أجانب أن يُسدد تكلفة استقدامهم والبالغة 175 ألف ريال سعودي.

بعض الجماهير سخرت من اختيار حكام من قطر بدلًا من أوروبا، والبعض الآخر اعترض على دفع 175 ألف ريال لاستقدام حكام من منطقة الخليج العربي، كما يتضح في التغريدات التالية:

لاحول ولاقوة الا بالله



تدفع الانديه 175 الف

عشان تحضر حكام من النخبه

اخر شي تجيبهم من دوله خليجيه قريبه

هذولي المفروض يتكفل فيهم اتحاد الكره



وبعدين وش المغزى للهلال وللنصر

ناوين على شي مستقبلآ — وليد 💛💙 45 بطوله حره نقيه (@Waleed59753683) August 8, 2021

يدفعون ٢٠٠ الف و اخر شي حكام خليجيين هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه — #BF18 (@msw__80) August 8, 2021

حلو..النادي يدفع 200 الف عشان حكام أجانب نخبه من اوربا ..يروحون يجيبون حكام من قطر😂 — abdulkarim (@karemox77) August 8, 2021

الي في الخليج لديهم ميول لبعض الانديه

ليييش يجيبونهم..وما يفرقوا عن الحكم المحلي بشي

بدينا الخنبقه من بدري — ماجد عبد الله (@VfGMv8osVxU0jOe) August 8, 2021