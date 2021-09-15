مفاجأة .. فريق درجة ثانية سعودي رفض التعاقد مع السومة

تعرف على تفاصيل رفض التعاقد مع السومة

كشف مريح المريح، رئيس نادي العروبة السابق، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن اقتراب ناديه من التعاقد مع النجم السوري عمر السومة، مهاجم فريق النادي الأهلي الحالي.

السومة فرض نفسه خلال السنوات الأخيرة، واحدًا من أفضل المهاجمين على المستوى العربي، بعد الأداء المميز الذي ظهر عليه رفقة الراقي.

المريح قال خلال تصريحات عبر قناة "24 الرياضية" السعودية: "عمر السومة عرض من جانب وكيل أعماله عبد الله الجاسم، عندما كنا أول سنة في دوري المحترفين".

رئيس العروبة السابق تابع: "الجاسم اتصل علينا وقال أن هداف الدوري الكويتي عمر السومة لديه الرغبة في الدخول بالدوري السعودي".

وأردف: "عبد الله الجاسم وقتها كان يقدم لنا العديد من اللاعبين، كان من ضمنهم السومة وكنت لا أعرفه، عرض علينا وقتها بمبلغ لا يتجاوز الـ500 أو 400 ألف دولار".

وواصل: "لم نرفض التعاقد مع السومة، ولكن اتصلت بأخ غير شقيق لي في الكويت، كان أحد رؤساء الأندية هناك، وسألته عن عمر السومة، قال لي أنه لاعب كبير وهداف، ولكنه لا يصلح لنادي العروبة".

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واستطرد قائلًا: "أخي في الكويت قال لي أن طريقة العروبة في دوري المحترفين ستكون إغلاق المساحات والمرتدات، والسومة لا يجيد تلك الطريقة، ويخدم الأندية الكبيرة مثل الهلال والنصر والأهلي والاتحاد".

واختتم مريح المريح تصريحاته قائلًا: "لو كان جاء لنا أعتقد أنه كان لن ينجح، لأنه لاعب صندوق، ويريد اللعب مع فريق كبير لإظهار إمكانياته".

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