مفاجأة .. سولشاير فقد ثقة اللاعبين قبل خماسية ليفربول!

وظيفة سولشاير لم تعد بمأمن

ما زال مصير أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد معلقًا بعد الخسارة الساحقة أمام ليفربول بخمسة أهداف دون رد على ملعب "أولد ترافورد" في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

النادي الإنجليزي وعلى الرغم من التدعيمات القوية التي قام بها الصيف الماضي يعيش أزمة نتائج حقيقية تحت قيادة سولشاير ليصل الأمر إلى فقدانه ثقة عدد كبير من لاعبين الفريق.

التقارير الصحفية بدأت بالفعل تتحدث عن موقف لاعبي الشياطين الحمر من الإبقاء على مدربهم في ظل الفترة السيئة التي يمر بها الفريق.

ما هو موقف اللاعبين من سولشاير؟

حسب ما ورد عن شبكة “ESPN”، فإن المدرب النرويجي فقد ثقة عدد كبير من فريقه منذ فترة أي قبل الهزيمة بخماسية أمام الريدز.

وأضافت أن الداعمين لـسولشاير في غرفة خلع الملابس يقتصرون فقط على اللاعبين الإنجليز وعدد صغير من المحترفين.

لماذا فقد سولشاير دعم عدد كبير من اللاعبين؟

وفقًا للتقرير فإن عدم اعتماد سولشاير على بعض اللاعبين المهمين، مثل لينجارد وفان دي بيك وماتيتش، أدى إلى قيام بعض اللاعبين بانتقاده علنًا لزملائهم خلال فترة التوقف الدولي.

بالإضافة إلى أن فشل سولشاير في فرض سيطرته على المهاجمين، أغضب العديد من اللاعبين أيضًا، فعديدًا ما نرى انعدام الانسجام بين جرنوود ورونالدو في الثلث الأخير من الملعب، ونادرًا ما نرى الثنائي يمرران لبعضهما البعض وبحسب "ESPN" فإن رونالدو أصبح منزعجًا من قرار زميله الشاب التسديد بدلاً من التمرير.

من هو الأبرز لخلافة سولشاير؟

وفي سياق متصل، ظهرت العديد من التقارير التي تفيد بأن أنطونيو كونتي يعتبر أبرز المرشحين المنفتحين على قيادة يونايتد لكن بشروط.

المدرب الإيطالي يحظى بتأييد كبير من جانب إدارة الشياطين الحمر، ويبدو خيارًا متاحًا في الوقت الحالي.

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