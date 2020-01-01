مفاجأة سعيدة من نجوم ريال مدريد لزيدان بعد عودة التدريبات

بعد العودة للتدريبات الأسبوع الماضي، مفاجأة سعيدة من نجوم ريال مدريد لزين الدين زيدان.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن سعادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد بالمستويات التي قدمها فريقه خلال التدريبات الأسبوع الجاري.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن ما قدمه نجوم الملكي من مستويات طمأن المدير الفني على قوة استعدادهم للموسم الجديد.

وتجري تدريبات ريال مدريد في الوقت الحالي دون الدوليين، حيث تقام عدة مباريات دولية في الوقت الحالي ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

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ويغيب عن تدريبات ريال مدريد تيبو كورتوا، ودانييل كارفاخال، وسيرخيو راموس، ورافاييل فاران، وبنجامين ميندي وسيرخيو ريجيلون وتوني كروس وجاريث بيل وإيدين هازارد، بالإضافة للوكا يوفيتش.

ولفت مستوى اللاعب الكرواتي مارتن أوديجارد أنظار زيدان الدين زيدان، بالإضافة لما قدمه ألفارو أودريوزولا، بعد عودتهما مؤخرًا للتدريبات.

ويعود بقية نجوم الملكي للتدريبات الأسبوع المقبل، وقبل عودة الدوري الإسباني بـ15 يومًا فقط، استعدادًا للدفاع عن اللقب.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يبدأ الدوري الإسباني من الجولة الثانية في الـ 20 من سبتمبر بمواجهة قوية أمام ريال سوسييداد خارج أرضه.