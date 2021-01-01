مفاجأة سارة .. كروس يعود لقائمة ريال مدريد أمام إيبار وهازارد يتدرب

ليس فقط هازارد..

أعلن ريال مدريد قائمة مباراته أمام إيبار التي ستقام غدًا السبت، تلك التي شهدت عودة توني كروس، ولكن تواجد إيدين هازارد سيتأخر بعض الشيء رغم عودته للتدريبات.

القائمة شهدت غياب القائد سيرخيو راموس للإصابة، وتواجد مودريتش وكاسيميرو وكريم بنزيما كأبرز الأسماء، ذلك بالطبع بالإضافة إلى عودة كروس وغياب فالفيردي.

وكشفت تقارير في إسبانيا عن آخر استعدادات ريال مدريد للقاء إيبار المقبل في منافسات الليجا، والتي أوضحت أن إيدين هازارد وكروس أصبحا جاهزان للمشاركة.

كروس غاب عن لقاءات ألمانيا الأخيرة للإصابة، بينما مسلسل إصابات وغيابات هازارد مستمر منذ الموسم الماضي دون هوادة.

صحيفة "ماركا" كشفت عن تعافي الثنائي وتواجدهما بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية الخاصة بالفريق الملكي صباح الجمعة.

كروس الذي غاب عن المانشافت الألماني جاهز للعب أمام إيبار مطلع الأسبوع، ولكن التقرير أشار إلى رغبة المدير الفني زين الدين زيدان لإراحته لقمة ليفربول.

هازارد على الجانب الآخر شارك للمرة الأولى في التدريب الجماعي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في منتصف مارس الماضي.

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وأوضح التقرير أن البلجيكي قد لا يلعب أمام إيبار على الأرجح، ولكن سيكون متواجداً بقائمة الفريق التي ستقابل ليفربول منتصف الأسبوع.

ريال مدريد يلعب السبت أمام إيبار لحساب منافسات الدوري الإسباني، ثم يستضيف أيضاً ليفربول الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.