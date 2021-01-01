مفاجأة .. حكم لقاء الهلال والشباب موقوفًا في بلاده

ديربي الرياض .. مباراة حسم القمة

كشفت تقارير صحفية رومانية، عن مفاجأة بشأن طاقم حكام الذي سيدير مباراة الهلال والشباب ضمن الجولة 26 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ستكون مباراة الهلال والشباب فاصلة بشكل كبير في الكشف عن صاحب اللقب بنسبة ليست بقليلة، حيث يتشارك الثنائي في القمة في الوقت الحالي قبل 4 جولات فقط من النهاية.

ووفقًا لصحيفة "Prosport" الرومانية، عن أن هناك حكمان تم إيقافهما من إدارة المباريات المحلية خلال الفترة المقبلة، وإرسالهما للتحكيم في بطولات خارجية في بلاد أخرى.

وأشارت الصحيفة خلال تقريرها، إلى أن الحكمان اللذان تم إيقافهما هم إستيفان كوفاتش وأوفيديو هايجان، بسبب الشكوى المقدمة من ناديا ستيوا بوخارست وكلوج خلال الفترة الماضية.

وأكدت التقارير أن اتحاد الكرة هناك سيرسلهم لإدارة المباريات في دولتي قبرص والسعودية، وهو ما يثير زعر الجماهير حول إمكانيات الحكم الموقوف في بلاده بالدوري الروماني.

وربطت تقارير مؤخرًا أن إستيفان كوفاتش سيدير لقاء الهلال والشباب في الدوري السعودي للمحترفين خلال الجولة المقبلة.

ويواجه الهلال نظيره الشباب، ضمن مباريات الجولة 26 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة المقبل على ملعب "الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب".