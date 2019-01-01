مفاجأة - تشيلي ليست بطل "كوبا أمريكا " 2016

الهيئة الحاكمة لكرة القدم في أمريكا الجنوبية توضح الفارق بين بطولة كوبا أمريكا والكأس المقامة في 2016

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

وضحت الهيئة الحاكمة لكرة القدم في أمريكا الجنوبية الفارق بين بطولة كوبا أمريكا والكأس المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم قد قرر تنظيم نسخة استثنائية لكوبا أمريكا في العام 2016 احتفالًا بمرور 100 عام على انطلاق النسخة الأولى من البطولة.

ونشرت بوابة كوبي مول دوت كوم تفصيلًا حول النسخة السادسة والأربعين من بطولة كوبا أمريكا والتي تلعب في الوقت الحالي في البرازيل.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 28, 2019

ورد الموقع الرسمي لكوبا أمريكا بأن هذه النسخة المقامة حاليًا لكوبا أمريكا هي النسخة رقم 45 للبطولة، نظرًا لأن نسخة 2016 لا تعد ضمن التسلسل.

وقالت الهيئة الحاكمة لكرة القدم في أمريكا الجنوبية إن تشيلي بطل أمريكا الجنوبية 2016 ولكنها ليست بطل كوبا أمريكا.

الأرجنتين والبدايات السيئة - لا تعني بالضرورة خسارة كوبا أمريكا

يذكر أن تشيلي قد حصلت على لقب النسخة الاعتيادية لكوبا أمريكا في العام 2015 بعج فوزها على منتخب الأرجنتين في المباراة النهائية بركلات الترجيح.