مفاجأة .. برشلونة يتعامل مع شركة راعية بدون عقد منذ 2016

كورونا تسبب في تأجيل الاتفاق

الفوضى تظل هي العنوان الأكبر لنادي برشلونة الإسباني على مدار السنوات الماضية، وهو ما انعكس بشكل واضح على علاقة النادي بالرعاة.

الرئيس السابق جوسيب بارتوميو سبق أن أعلن في 2016 عن بدء التعامل مع شركة "نايكي" للملابس الرياضية حتى 2028.

ورغم الاتفاق في تلك الفترة بين الطرفين، إلا أنه تبين أنه لا يوجد أي عقد رسمي تم توقيعه حتى الآن.

كيف اتفق برشلونة مع الشركة؟

الفريق الكتالوني يتعامل مع هذه الشركة منذ عام 1998 بشكل رسمي، ولا يزال العمل مستمرًا حتى وقتنا هذا.

ولكن صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن التعامل الآن يأتي من دون أي عقد موقع بسبب بعض المشاكل الراهنة.

الأزمة الأولى هي وجود بعض الخلافات بين الطرفين فيما يخص شروط العقد المقرر توقيعه.

والسبب الثاني يرجع لانتخاب الرئيس الجديد جوان لابورتا، بالإضافة للمشكلة الاقتصادية بسبب فيروس كورونا.

ماذا يفعل برشلونة الآن؟

الطرفان كانا قريبان جدًا من إضفاء الطابع الرسمي على العقد، ولكن مع ظهور فيروس كورونا انهار كل شيء وفضلوا الانتظار لوجود رئيس جديد.

وهو ما نتج عنه وجود خلافات حول بعض المفاهيم في العقود المسبقة التي وقع عليها بارتوميو قبل رحيله.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" فإن لابورتا يجري اجتماعات مكثفة مع "نايكي" منذ بداية هذا الصيف من أجل إضفاء الطابع الرسمي على العقد.

وتعمل الشركة متعددة الجنسيات في أمريكا الشمالية، بشكل جيد في الوقت الحالي لتوفير المزيد من المرونة على شروط العقد السابق بما يتماشى مع الوضع الحالي.

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