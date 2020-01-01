مفاجأة .. برشلونة حاول استبدال جريزمان بجواو فيليكس

إدارة برشلونة متخبطة في سوق الانتقالات

حاولت إدارة برشلونة إعادة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد في سوق الانتقالات مقابل الحصول على خدمات جواو فيليكس.

التقارير الصحفية أشارت إلى أنّ جريزمان قرر الرحيل عن برشلونة بعد الهزيمة من بايرن ميونخ ولكن رغبة ليونيل ميسي في المغادرة وإصرار رونالد كومان على منح الفرنسي مساحة أكبر من الحرية أدت إلى تغيير رأيه.

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وانضم جريزمان إلى برشلونة في الصيف الماضي بعد كسر عقده مع أتلتيكو مدريد ودفع مبلغ 120 مليون يورو، بينما دفع الروخي بلانكوس 126 مليون يورو للتعاقد مع فيليكس من بنفيكا.

صحيفة "ماركا" الإسبانية فجرت مفاجأة بشأن محاولة برشلونة قبل أيام من الخروج أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا الدخول في صفقة تبادلية مع أتلتيكو مدريد لإعادة جريزمان مقابل الحصول على جواو فيليكس.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ سبب محاولة برشلونة بيع جريزمان يعود لرغبته في خفض الرواتب، إذ يدفع النادي الكتالوني 562 مليون يورو بنسبة 81% من ميزانيته فقط على رواتب اللاعبين، والتي انخفضت إلى 320 مليون يورو بعد جائحة كورونا.

وأوضحت الصحيفة أنّ راتب جريزمان يصل إلى 21 مليون يورو سنويًا صافي من الضرائب ولكنّه يبدأ من 18 مليون يورو في أول موسمين ثم يزيد، بينما راتب جواو 3 ونصف مليون يورو فقط سنويًا ويزداد مع مرور الوقت.

وأكدت الصحيفة أنّ نادي أتلتيكو مدريد رفض العرض بصورة قاطعة حتى لا يفرط في فيليكس، إلا أنّه لا يمانع إعادة جريزمان مقابل توماس ليمار ودييجو كوستا، لكن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، لم يوافق على العرض.

جدير بالذكر أنّ لويس سواريز بات قريبًا من الانضمام إلى صفوف يوفنتوس في سوق الانتقالات الجارية ضمن خطة برشلونة للتخلص من اللاعبين كبار السن.