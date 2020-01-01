مفاجأة .. الوحدة يقترب من عدم المشاركة في دوري أبطال آسيا

صدمة كبيرة لنادي الوحدة تقربه من عدم المشاركة في دوري أبطال آسيا

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن خطر يقترب من نادي الوحدة السعودي وبمشاركته في دوري أبطال آسيا في النسخة المقبلة منها.

الوحدة تمكن من الحصول على المركز الرابع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسيدخل الملحق بدوري أبطال آسيا.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية، اليوم الثلاثاء، أن الوحدة قد يتم الإطاحة به خارج دوري أبطال آسيا بسبب الرخصة الآسيوية الخاصة به.

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وكشفت الصحيفة أن الوحدة لم يتمكن من استيفاء شروط الحصول على الرخصة الآسيوية مما يسبب في استبعاده من البطولة في نسخة 2021.

وأشارت التقارير إلى أن الموقع الخاص بتقديم شروط واستيفاء الرخصة الآسيوية قد تم إغلاقه في منتصف ليل أمس الإثنين، دون أن يقوم الوحدة بتقديم اشتراطات استيفاء الرخصة الآسيوية.

وفي حالة استبعاد نادي الوحدة من المشاركة الآسيوية في النسخة المقبلة، سيكون الفيصلي بديلًا له مع كلًا من الهلال والنصر والأهلي.