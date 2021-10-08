مفاجأة .. الهلال يمنح جارديم فرصة أخيرة قبل الإقالة

هل يرحل جارديم عن الهلال؟

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، منحت المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للزعيم فرصة أخيرة، قبل اتخاذ قرارًا بإقالته من منصبه.

ولم يقدم جارديم مع فريق الهلال المستوى المطلوب حتى الآن، حيث قدم الفريق بداية متواضعة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهي ثاني أضعف انطلاقة للهلال في تاريخ دوري المحترفين.

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وأشارت صحيفة "مكة" السعودية، إلى أن بطولة دوري أبطال آسيا، ستكون هي الاختبار الحقيقي للمدرب جارديم، حيث سيتم تحديد مسألة بقاءه أو رحيله بناء على ما سيقدمه الزعيم.

ويستعد الهلال لمواجهة فريق بيرسبوليس الإيراني، في دور الربع نهائي ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث من المقرر أن يلتقيا الفريقين يوم 16 أكتوبر الجاري.

وطالت جارديم خلال الفترة الماضية انتقادات كبيرة، بسبب عدم تقديم الفريق الأزرق المستوى المطلوب منه حتى الآن، بعد أن قام بتغيير طريقة اللعب من 4-2-3-1 إلى 4-4-2.

ويحتل الهلال المركز الرابع بترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة، وله مباراة مؤجلة، حيث يتصدر الترتيب الاتحاد برصيد 16 نقطة.