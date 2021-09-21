مفاجأة .. الكشف عن مدة غياب فيليكس بعد شتم الحكم

مفاجأة..

أعلنت لجنة المسابقات الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن مدة إيقاف جواو فيليكس، بعد طرده في مباراة فريقه أتلتيكو مدريد أمام أتلتيك بيلباو السبت الماضي.

جواو فيليكس، لاعب أتلتيكو مدريد انفعل على الحكم جيل مانزانو، بعدما أشهر البطاقة الصفراء في وجهه خلال المباراة ثم تليها بطاقة صفراء ثانية ليتعرض للطرد في نفس الدقيقة.

وأعلنت لجنة المسابقات في بيان رسمي عن إيقاف البرتغالي مباراتين فقط ليغيب عن مباراتي خيتافي وألافيس.

فيليكس تحصل على بطاقتين صفراوتين، أولاً، لصفعه فينسيدور، الذي سبق أن أمسكه أثناء اللعب، ليحتج البرتغالي على الحكم، وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية، إلى أن لاعب أتلتيكو مدريد قال للحكم: "أنت مجنون" ليحصل على البطاقة الصفراء الثانية على الفور.

وأفادت الصحيفة الإسبانية وقتها، أن عقوبة فيليكس قد تصل إلى الإيقاف لثلاث مباريات إذا كان سيعاقب باعتبار حصوله على بطاقة صفراء ثانية، أما إذا كانت حمراء مباشرة، فيمكن اقتراحها كخطأ فادح، والإيقاف من أربع إلى اثنتي عشر مباراة.

لكن حسب تقرير الحكم اتخذت لجنة المسابقات قرار ايقاف اللاعب مبارتين فقط كعقوبة للطرد المباشر.

وعلى خلفية المباراة ذاتها، تم إيقاف أندريا بيرتا، المدير الرياضي في أتلتيكو مدريد لمباراتين بسبب الكلمات التي وجهها لحكم المباراة في نهاية اللقاء، مؤكدًا أنه حكم "سيئ للغاية".

يذكر أن أتلتيكو مدريد تعادل سلبيًا أمام أتلتيك بيلباو وشهدت المباراة 7 بطاقات صفراء، بواقع 5 للروخي بلانكوس و2 للضيوف.

اقرأ أيضًا:

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2021-22

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

سيميوني يستغل طرد جواو فيليكس للهجوم على ريال مدريد وبرشلونة!