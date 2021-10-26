مفاجأة .. السوبر الإيطالي لن يقام في السعودية هذا العام أيضًا

غياب السوبر عن أراضي المملكة مرة أخرى

اتخذ الاتحاد الإيطالى لكرة القدم قرارًا مفاجئًا بشأن مباراة السوبر بين يوفنتوس وإنتر، والذى كان من المقرر إقامتها فى السعودية.

الاتحاد الإيطالي كان قد أعلن عن إقامة السوبر الإيطالي بين يوفنتوس حامل لقب الكأس وإنتر بطل الكالتشيو، فى 22 ديسمبر المقبل بالسعودية.

رابطة الاتحاد الإيطالي كانت قد وقعت على عقد مع المملكة السعودية من أجل استضافة مباراة السوبر الإيطالي كل عام، النسخة الماضية من السوبر غابت عن أراضي المملكة بسبب جائحة فيروس كورونا، وهو الأمر الذي يبدو أنه سيتكرر مرة أخرى.

أين سيكون السوبر الإيطالي القادم؟

حسب ما ورد عن صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن الاتحاد الإيطالى، قرر عدم خوض مباراة السوبر بين إنتر ويوفنتوس فى السعودية، وتم الاستقرار على إقامته فى ملعب "سان سيرو" بميلانو.

ويرجع سبب اختيار الاتحاد لـملعب "سان سيرو" لاستضافة مباراة السوبر، هو ارتباطه بأعلى دخل يمكن الحصول عليه نظرًا لسعة الملعب الكبيرة.

متي سيتم إقامة السوبر الإيطالي؟

وفقًا للصحيفة الإيطالية فإن السوبر الإيطالي بين إنتر ويوفنتوس سيقام في الـ 5 من يناير المقبل بدلًا من 22 ديسمبر.

وبالتالي، سيتم تأجيل مباراتي يوفنتوس ونابولي وإنتر وبولونيا يوم 6 يناير ضمن منافسات الدورى الإيطالى، ومن المتوقع أن تقام هذه المباريات فى الفترة ما بين 12 و19 يناير.

الجدير بالذكر أن يوفنتوس توج بلقب النسخة الأولى في السعودية على حساب ميلان قبل أن يخطف لاتسيو التالية من البيانكونيري، فيما استعاد الأخير اللقب في العام 2020 بفوزه على نابولي في النسخة التي أقيمت في ريجيو إميليا في إيطاليا بسبب تداعيات الجائحة.

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