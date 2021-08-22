مفاجأة .. التراجع عن تشفير الدوري السعودي، وهذا مصير دوري الأبطال

مفاجأة سعيدة لجماهير الكرة السعودية

أكد عبد العزيز باعشن المدير التنفيذي لشركة الرياضة السعودية التراجع عن تشفير دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي للموسم الجاري، مع الإشارة لاستمرار نقله فقط عبر القمر الصناعي عرب سات.

وزارة الرياضة السعودية كانت قد أعلنت بث الدوري السعودي مجانًا بجودة "أس دي" عبر قنوات شركة الرياضة السعودية وتطبيق شاهد الخاص بقنوات "أم بي سي"، فيما سيتم بثه مشفرًا بجودة "أتش دي" عبر قنوات أخرى تابعة للشركة ستُبث من خلال جهاز استقبال "جيوبوكس" المنتج من شركة هيوماكس وتطبيق "شاهد في أي بي" "Shahid VIP".

ماذا قال مسؤول الشركة الناقلة عن بث الدوري السعودي مجانًا؟

مباريات الجولتين الأولى والثانية من الدوري السعودي تم بثهم مجانًا بالجودتين وكان من المقرر أن يبدأ التشفير من الـ5 من سبتمبر القادم، لكن صحيفة الرياضية السعودية كشفت عن قرار بإلغاء التشفير هذا الموسم.

إذ نقلت عن باعشن قوله "جميع المباريات ستُبث بجودتين "أس دي وأتش دي"، لكن الأولى ستكون دون استوديوهات تحليلية والبرامج المصاحبة للدوري والتي أعلن عنها بداية الموسم الجاري".

وأضاف موضحًا أن القنوات الخاصة بالدوري السعودي ستواصل البث عبر عرب سات حصريًا، بقوله "لدينا اتفاقية مع عرب سات لنقل المباريات عبر القمر، بعد أن قدموا لنا مزايا مغرية، أما الطلاب المبتعثين في أوروبا فيُمكنهم مشاهدة المباريات عبر تطبيق شاهد".

وعن كيفية تعويض المشتركين، قال باعشن "لدينا خطة لنقل الألعاب المختلفة وتشفيرها، ويتم دراسة الأمر حاليًا مع وزارة الرياضة والاتحادات المعنية، ويأتي ذلك تعويضًا للمشتركين عن المبالغ التي دفعوها".

هل ستُبث مباريات دوري أبطال آسيا مجانًا؟

وعن مصير دوري أبطال آسيا، أكد المسؤول البارز أن المباريات لن تُبث مجانًا بل مشفرة، مبررًا ذلك بوجود بند يمنع بث المباريات على القنوات المفتوحة في العقد الموقع بين الشركة والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

إذ قال "لا نستطيع نقل مباريات دوري أبطال آسيا على القنوات المفتوحة بسبب أن الحقوق التي حصلنا عليها محلية وفي حال بثها على المفتوح سيُعد ذلك خرقًا لحقوق النقل، وحتى لو أرادت جهة ما شراء حقوق مباراة ونقلها على القنوات المفتوحة لن تستطيع".

مفاجأة .. تفاصيل بسيطة منعت نقل الدوري الإيطالي عبر القنوات السعودية

باعشن أتم حديثه بالإشارة إلى أن الشركة كانت قريبة جدًا من الحصول على حقوق بث الدوري الإيطالي، موضحًا أن خلافًا حول تفاصيل بسيطة منعت التوصل لاتفاق وأنهت المفاوضات.

مباريات الدوري الإيطالي تُبث حاليًا عبر يوتيوب نظرًا لعدم التوصل لاتفاق مع أي جهة لنقل المباريات لمنطقة الشرق الأوسط، ويدور الحديث عن أن بث بعض المباريات سيتواصل لعدة أسابيع حتى يتم التوصل لاتفاق مع جهة ما لنقل البطولة للجماهير العربية.

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