مفاجأة.. البدري يضم كهربا لقائمة المحترفين لمواجهتي كينيا وجزر القمر

منتخب مصر يستعد لمواجهتي كينيا وجزر القمر

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، عن قائمة اللاعبين المحترفين استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

ويسعى حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، لبداية قوية مع الفراعنة بعد توليه المسئولية رسميًا بعد رحيل أجيري.

ويبدأ منتخب مصر لقاءاته في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، بمواجهة كينيا يوم 14 نوفمبر المقبل، وجزر القمر يوم 18 في نفس الشهر.

وجاءت قائمة المحترفين على النحو التالي:

أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، محمد النني لاعب وسط بشكتاش التركي، أحمد حسن كوكا مهاجم براجا البرتغالي، محمود حسن تريزيجيه جناح أستون فيلا الإنجليزي، محمود عبدالمنعم كهربا لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

🔴 الإعلان عن قائمة المحترفين لمباراتي كينيا وجزر القمر ضمن تصفيات الأمم الأفريقية ..... 🇪🇬

1- أحمد حجازي

2- محمد صلاح

3- محمد النني

4- أحمد حسن "كوكا"

5- محمود حسن "تريزيجيه"

6- محمود عبدالمنعم "كهربا" #efa efasocial# pic.twitter.com/8N6uEdcGzG — EFA.eg (@EFA) October 25, 2019

ويرسل محمد بركات مدير المنتخب الوطني الاستدعاء بشكل رسمي اليوم السبت، حسب اللوائح بإرسال الاستدعاء قبل موعد المباراة بـ15 يومًا.