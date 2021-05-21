مفاجأة .. الأولمبياد يبعد راموس عن اليورو

اجتماع حاسم مع لويس إنريكي

يستعد المدافع المخضرم سيرخيو راموس لاعب ريال مدريد، لخوض محادثات مكثفة مع لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا حول موقفه هذا الصيف.

موقف راموس غير واضح حتى الآن سواء بالمشاركة مع إسبانيا في يورو 2020 هذا الصيف، أو دورة الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو.

اللاعب يريد المشاركة في البطولتين، لكن الأمر يبدو صعبًا بعد الموسم الشاق الذي مر به وعدد الإصابات التي تعرض لها.

هل يعلن راموس عن مفاجأة؟

خافيير دي لا بينيا الصحفي ببرنامج "El Chiringuito" الإسباني أكد أن راموس قد يتخلى عن المشاركة في اليورو من أجل الأولمبياد.

وأوضح أن المدافع المخضرم سيلتقي بلويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا الأول يوم الأحد القادم لحسم الموقف بشكل نهائي.

أول ما يريد إنريكي معرفته هو الحالة البدنية لراموس بعد إصاباته الفترة الأخيرة مع ريال مدريد.

وأشار إلى أن الاجتماع المقرر بين الثنائي قد يؤدي إلى تخلي راموس عن اليورو ليلعب مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

مع من تلعب إسبانيا في اليورو والأولمبياد؟

إسبانيا تقع في مجموعة متوسطة المستوى مع السويد وبولندا ومنتخب سلوفاكيا بالمجموعة الخامسة من المسابقة.

وعلى جانب آخر يلعب منتخب 23 سنة الذي قد يضم راموس ضمن اللاعبين فوق السن، مع مصر والأرجنتين وأستراليا في المجموعة الثالثة من منافسات كرة القدم في الأولمبياد.

وتبدأ منافسات الكرة في الأولمبياد يوم 22 يوليو وحتى 7 أغسطس بمشاركة 16 منتخبًا، بينما يقام اليورو من 11 يونيو إلى 11 يوليو.

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