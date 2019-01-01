مفاجأة.. إنتر أضاع فرصة لضم كاسيميرو وجيسوس مقابل 25 مليون يورو فقط

ميرابيلي يعترف أنه فوت على إنتر ميلان فرصة التعاقد مع نجم ريال مدريد كاسيميرو ونجم مانشستر سيتي جابرييل جيسوس مقابل 25 مليون يورو فقط

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال رئيس إنتر ميلان السابق ماسيميليانو ميرابيلي إنه فوت على النيراتزوري فرصة التعاقد مع جابرييل جيسوس وكاسيميرو مقابل 25 مليون يورو فقط.

وكان ميرابيلي قد تولى الرئاسة التنفيذية لإنتر ميلان في الفترة ما بين عامي 2014 و 2017 إبان تواجد ماسيمو موراتي.

وبخصوص ذلك، تحدث ميرابيلي حول فشله في التعاقد مع كاسيميرو قبل ريال مدريد وجابرييل جيسوس قبل مانشستر سيتي.

وقال ميرابيلي: "ذهبت إلى البرازيل من أجل متابعة جابرييل جيسوس، وفي النهاية أتيحت لي فرصة التحدث مع بالميراس من أجل التفاوض بشأنه"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٨ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "عدت إلى إيطاليا بعرض وصل إلى 20 مليون يورو، ولكن الأمر استغرق وقتًا طويلًا من أجل اتخاذ القرار من قبل باقي الجهاز الإداري في إنتر"

وتابع: "مانشستر سيتي كان أسرع وعرض 32 مليون يورو، وكان أكثر جدية في عرضه منا فظفر بالصفقة دون مفاوضات طويلة"

وحول كاسيميرو قال: "بعدما رحل عن ريال مدريد كنا نريد التعاقد معه قبل بورتو، وكان بإمكاننا التعاقد معه مقابل 5 ملايين يورو فقط، ولكن بورتو عرض 7 ملايين وكان أكثر جدية أيضًا، لقد كانت المشكلة المالية للإنتر عائقًا أمامه في هذه الأوقات"

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يذكر أن ملكية إنتر ميلان كانت قد انتقلت من موراتي إلى الإندونيسي توهير، ومن ثم انتقلت من توهير إلى المجموعة الصينية برئاسة ستيفان زهانج.