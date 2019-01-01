مفاجآت في تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام النيجر

منتخب مصر يواجه النيجر في ختام تصفيات كأس الأمم الإفريقية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن نية المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر بالدفع ببعض الوجوة الجديدة أمام النيجر.

ويواجه منتخب مصر نظيره النيجر، ضمن الجولة الختامية ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي ستقام في مصر منتصف العام الجاري.

ووفقًا لما نشرته بعض المواقع المصرية، أن أجيري سيعتمد على بعض الوجوة الجديدة في المنتخب للوقوف على مستواهم لاتخاذ القرار باستمرارهم أو عدم استدعائهم مرة أخرى.

وجاء التشكيل المتوقع لمنتخب مصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: كريم حافظ – أحمد أيمن منصور – علي جبر – محمد هاني

الوسط: علي غزال – محمد نبيل دونجا – عمرو السولية

الهجوم: عمرو وردة – أحمد حسن كوكا – عمرو وردة

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ويواجه منتخب مصر نيجيريا وديًا، وديًا ضمن استعدادات كأس الأمم الإفريقية 2019.