مفاجآت تركي آل الشيخ لا تتوقف.. هذه المرة بشأن مواجهة الهلال وألميريا

المباراة ستقام في السابع من أغسطس المقبل

كشف تركي آل الشيخ؛ مالك نادي ألميريا الإسباني ووزير هيئة الترفيه السعودي، عن تفاصيل المباراة الودية التي ستجمع فريقه بالهلال؛ بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

المباراة تأتي في إطار استعدادات ألميريا للمشاركة في دوري الدرجة الأولى الإسباني بعد غياب سنوات، إذ توج بطلًا لدوري الدرجة الثانية الموسم الماضي برصيد 81 نقطة.

وتعد هذه المشاركة الأولى لكتيبة آل الشيخ في دوري الدرجة الأولى بعدما هبط في نهاية موسم 2014-2015، ولم ينجح في العودة من وقتها إلا هذا الموسم.

ما هي مفاجأة تركي آل الشيخ؟

المباراة من المقرر أن تقام في السابع من أغسطس المقبل، على ملعب بيرنلي في مدينة برايتون البريطانية.

وأوضح مالك النادي الإسباني أنه سيتم نقلها عبر أربع قنوات فضائية هي: روتانا سينما، روتانا خليجية، روتانا كلاسيك وlbc.

وفجر تركي آل الشيخ مفاجأة للجماهير بأن حضور المباراة سيكون مفتوحًا للجميع بملعب بيرنلي، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مباراة قويه ادعوكم لها وستنقل على ٤ قنوات بستديو مميز ... والحضور مفتوح للجميع".

مباراة قويه ادعوكم لها وستنقل على ٤ قنوات بستديو مميز ... والحضور مفتوح للجميع 🇸🇦🇪🇸❤️🦁 pic.twitter.com/c5NJHCWlTb — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) July 21, 2022

يذكر أن ألميريا يفتتح مشواره في لاليجا في 14 من أغسطس المقبل بمواجهة ريال مدريد، فيما ينطلق الموسم الجديد من الدوري السعودي بنهاية الشهر ذاته.