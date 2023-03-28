"مغرور وليس جيدًا كقائد أو لاعب!".. أسطورتا هولندا يفتحان النار على فيرجيل فان دايك

أداء مدافع ليفربول كان كارثيًا أمام فرنسا

فتح أسطورتا منتخب هولندا السابقان ماركو فان باستن ورود خوليت النار على المدافع الحالي لمنتخب الطواحين، فيرجيل فان دايك.

ورغم تقديمه أداء مقبولًا أمام جبل طارق في الجولة الثانية من تصفيات يورو 2024، لكن الخسارة الكبيرة برباعية نظيفة من فرنسا في الجولة الأولى كان أكثر ما شغل بال فان باستن وخوليت.

وقال فان باستن في تصريحات لـ"زيجو سبورت": "يصدر الكثير من الضجيج ولكن لا يتحدث.. غير واضح السلوكيات، القائد الجيد يفكر بصوت عال ويوضح ما يجري للبقية، لكنه يخلق الفوضى، وهذا ما يجب أن تمنعه كقائد لا أن تتسبب فيه".

وأضاف: "إنه جيد في غرف الملابس، لكن من الناحية الفنية والتكتيكية لا يبدو كذلك، تحتاج رجلًا غيره في الميدان، هذا لا علاقة له بتلك الإصابة، بل له علاقة بالقيادة".

زميله في الملاعب رود خوليت أيده حين قال إن فيرجيل فان دايك بات يتسم بـ"الغرور" والرغبة في "اللعب الآمن".

وأردف: "إنه يسير إلى الوراء، لقد انتقد بالفعل في إنجلترا حين تم اختياره لفريق العالم هذا العام، ويعتقد أنه أفضل من البقية، أقول له إن القائد ينبغي أن يرى الصورة كاملة ثم يفكر، عليه أن يحل المشاكل، لكنه لا يتحدث أبدًا لمن حوله في الملعب عما يحدث أمامه، لا أعرف إن كان يفعل ذلك أم لا، لكن لا يبدو أنه يتحدث، يلعب بأمان، ما نقدمه هو نقد إيجابي، أليس هو الأفضل في مركزه؟ إذًا عليه أن يظهر لنا ذلك".