معجون أسنان يحرم مدرب أوجسبورج "المنحوس" من الظهور الأول

كورونا يواصل تهديد مشواره مع فريقه الجديد

بعد فترة طويلة من الانتظار، أفسد هايكو هيرليتش مدرب أوجسبورج الجديد، ظهوره الأول مع النادي الألماني بعد عودة النشاط الرياضي.

كرة القدم توقفت في مختلف البلدان منذ شهر مارس الماضي، بعد تفشي فيروس كورونا وتحوله إلى وباء عالمي، قبل أن تعود الأمور بشكل تدريجي والبداية ستكون بالدوري الألماني.

هيرليتش يعتبر من أسوأ المدربين حظاً هذا الموسم، حيث تولى تدريب أوجسبورج بشكل رسمي في 10 مارس 2020، قبل أيام قليلة من توقف كرة القدم بشكل كامل.

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وحتى مع عودة الحياة للدوري الألماني مرة أخرى، قام المدرب الألماني بخرق قواعد الحجر الصحي، بعد مغادرته فندق فريقه لشراء معجون أسنان وكريم عناية بالبشرة، مما يخالف اللوائح التي وضعها الاتحاد الألماني لعودة المباريات.

وهو ما يعني معاقبته بالغياب عن المواجهة الأولى له كمدرب أمام فولفسبورج غداً السبت، ليستمر تأجيل ظهوره على دكة فريقه الجديد، حيث لن يتواجد قبل القيام بالمزيد من التحاليل الخاصة بفيروس كورونا.

ومن جانبه قال هيرليتش في تصريحات صحفية:"قرار غير صائب مني بمغادرة الفندق، رغم اتباعي جميع إجراءات النظافة، ولكن لا يمكنني إنكار ما حدث، يجب أن أكون نموذجاً يحتذي به فريقي".

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يذكر أن أوجسبورج يحتل المركز الرابع عشر بجدول البوندسليجا بـ27 نقطة بعد 25 جولة من عمر المسابقة.