مع نهائي كأس الاتحاد السعودي للسيدات.. فتح باب مشاركة الجماهير في حملة #SeeOurGlory

أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم، حملة جديدة تهدف إلى إلهام جميع عشاق كرة القدم لحضور ومتابعة نهائي كأس الاتحاد السعودي لكرة القدم للسيدات هذا الشهر.

وتنتشر حملة #SeeOurGlory عبر منصات التواصل الاجتماعي للاتحاد، والأندية، واللاعبات، استعدادًا للمواجهة المرتقبة بين حامل اللقب الأهلي ونظيره القادسية، الذي يصل إلى النهائي للمرة الأولى.

وتعد هذه النسخة الثانية من كأس الاتحاد السعودي للسيدات، والتي انطلقت في أكتوبر/تشرين الأول بمشاركة 16 فريقًا من الدوري الممتاز للسيدات ودوري الدرجة الأولى، في منافسة قوية على اللقب.

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وتهدف حملة #SeeOurGlory إلى تسليط الضوء على الإثارة، والدراما، والأهمية الكبيرة للنهائي، مما يجعله حدثًا لا يُفوت للجماهير.

وتقام المباراة يوم الأربعاء في المملكة أرينا بالرياض، حيث سيتواجه اثنان من أفضل الفرق في كرة القدم النسائية السعودية. التذاكر متاحة الآن عبر: cup.saffwfd.com.

وشهدت نسخة هذا العام إثارة أكبر مقارنة بالنسخة الافتتاحية، مع تسجيل عدد أكبر من الأهداف وأداء مميز من اللاعبات.

ويشارك في الدوري السعودي للسيدات لاعبات محترفات من أكثر من 20 دولة، مما رفع مستوى المنافسة بشكل غير مسبوق.

وقالت لمياء بهيان، نائبة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: "نهائي كأس الاتحاد السعودي للسيدات هذا العام يعكس النمو السريع والنجاح الكبير لكرة القدم النسائية في المملكة. نحن متحمسون لرؤية فريقين استثنائيين يتنافسان على أعلى مستوى، وهو دليل على الموهبة، الشغف، والتقدم الذي يميز هذه البطولة. هذه المباراة لا تقتصر فقط على تتويج بطل، بل هي احتفال بالإنجازات التي حققتها كرة القدم النسائية في المملكة، ونحن فخورون جدًا بذلك".

وكان مشوار الأهلي نحو النهائي حافلًا بالتحديات، حيث نجح في تحقيق فوز مثير بنتيجة 3-2 في مباراة إعادة لنهائي العام الماضي أمام الشباب، ليحجز مكانه في النهائي ويسعى للحفاظ على اللقب.

وتقود الفريق المدربة منار فرج، التي تدخل موسمها الثالث مع الأهلي، على أمل إضافة بطولة جديدة إلى سجلها مع النادي الجداوي.

أما القادسية، الذي احتل المركز الثالث في النسخة الماضية بعد خسارته أمام الأهلي في نصف النهائي بنتيجة 3-2، فقد تمكن هذا الموسم من بلوغ النهائي بجدارة.

وتأهل الفريق للنهائي بعد إقصاء النصر، متصدر الدوري، بركلات الترجيح في نصف النهائي، ويبرز في صفوفه العديد من المواهب الصاعدة، مثل اللاعبة سُلاف، نجمة المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، التي كانت أول من سجل لفريقها في البطولة هذا العام، ويدخل القادسية النهائي بطموح كبير لتحقيق لقبه الأول.

ولتحقيق اللقب، سيتعين على القادسية إيجاد طريقة لإيقاف ماكينة الأهداف الأهلاوية ابتسام الجرايدي.

اللاعبة المغربية تألقت في البطولة وسجلت ثمانية أهداف، إضافة إلى تصدرها قائمة هدافات الدوري بـ 22 هدفًا، مما يجعلها التهديد الأكبر لدفاع القادسية في النهائي.

وتواصل بطولة كأس الاتحاد السعودي للسيدات تعزيز مكانتها كإحدى الركائز الأساسية في جهود الاتحاد السعودي لكرة القدم لتعزيز الشمولية وتمكين اللاعبات في المملكة، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.

وإلى جانب مشاهدة النهائي التاريخي، سيحظى المشجعون الحاضرون بتجربة مميزة، حيث سيُختتم الحدث بعرض ليزر مبهر، إضافة إلى العديد من الجوائز القيمة، بما في ذلك سيارة، هواتف آيفون، والعديد من المفاجآت الأخرى.

كما سترافق فتيات من مراكز التدريب الإقليمية اللاعبات إلى أرض الملعب، في إشارة إلى المستقبل الواعد لكرة القدم النسائية السعودية.

التذاكر متاحة الآن عبر cup.saffwfd.com، ويمكن متابعة المباراة عبر قنوات SSC أو منصة DAZN في الأسواق المتاحة. ولمزيد من المعلومات حول كرة القدم النسائية في السعودية، يمكنكم زيارة: saff.com.sa