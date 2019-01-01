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الدوري الإنجليزي الممتاز

مع كل مدرب يفتتح التسجيل - فاردي ملك البدايات في ليستر سيتي

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سجل رائع لفاردي مع كل مدرب جديد لليستر سيتي
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

سجل جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، من تسجيل أول أهداف الثعالب تحت قيادة المدرب الجديد برندن روجرز في مباراة أمام واتفورد بالدوري الإنجليزي.

ليستر سيتي خسر بهدفين لهدف في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

فاردي أحرز أول أهداف ليستر سيتي مع كلاوديو رانيري وكريج شيكسبير وكذلك كلود بويل بجانب روجرز.

كما وصل نجم المنتخب الإنجليزي إلى 99 هدفًا بقميص ليستر سيتي على بعد هدف وحيد من المئوية.

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ليستر سيتي يحتل المركز 11 في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة.

وكانت جماهير سيلتك الأسكتلندي قد شن هجوما على روجرز بعد ترك الفريق في منتصف الموسم وتدريب ليستر سيتي.

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