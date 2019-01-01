مع فيليكس بريش | برشلونة يودع الألقاب ومانشستر يونايتد لا يخسر

تعرف على حكم مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تعيين الحكم الألماني فيليكس بريش لقيادة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

برشلونة كان قد انتصر ذهابًا بهدف نظيف سجله لوك شاو بالخطأ في مرماه ليحقق أول انتصار في تاريخه على ملعب "أولد ترافورد".

وسبق وتولى الحكم 6 مباريات لصالح مانشستر يونايتد، فاز الشياطين الحمر في 3 وتعادل 3 مرات وتعرض لاعب واحد منه للطرد كما احتسب الحكم لصالحه 3 ضربات جزاء.

كما منح الحكم بطاقة حمراء لمنافس مانشستر يونايتد وركلة جزاء واحدة عليه فقط.

وتولى القيادة التحكيمية للشياطين الحمر ضد ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي 2012-2013 والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق كما أنّ آخر مباراة أدارها للفريق الإنجليزي ضد يونج بويز في دور المجموعات والتي فاز فيها بهدف نظيف.

أما بالنسبة لبرشلونة، فقد أدار 5 مباريات، فاز في لقائين وتعادل مرتين وخسر في مناسبة واحدة فقط وتحصل على ركلة جزاء بينما لم يحتسب عليه أي ضربة جزاء.

وأدار فيليكس مباراتين للبلوجرانا ضد فريق إنجليزي الأولى أمام تشيلسي في نصف نهائي 2012 والتي انتهت بفوز البلوز بهدف نظيف والأخيرة كانت ضد مانشستر سيتي في 2015 والتي فاز بها النادي الكتالوني بهدفين لهدف.

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كما تولى قيادة مباراة أتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2014 والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله ثم تكرر الأمر في 2016 في لقاء الذهاب وفاز النادي الكتالوني 2-1 في مباراة شهدت طرد فيرناندو توريس.

جدير بالذكر أنّ فيليكس أدار نهائي دوري أبطال أوروبا في 2017 بين ريال مدريد ويوفنتوس والتي انتصر فيها الملكي 4-1 وكذلك مواجهة إشبيلية وبنفكيا في نهائي الدوري الأوروبي في 2014 وفاز الأندلسيين بركلات الجزاء.

وفي مصر، تولى تحكيم نهائي الكأس في موسم 2009-2010 والتي حققها حرس الحدود بالفوز على الأهلي بركلات الجزاء.

وتُقام مباراة العودة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "كامب نو" والذي لم يسبق أن انتصر عليه مانشستر يونايتد ضد برشلونة.