مع صعوبة ضم مهاجم سيتي.. برشلونة يحدد الخطة "ب" لتعزيز خط الهجوم

يعمل نادي برشلونة الإسباني بشكل حثيث على تعزيز صفوفه، وخاصة الهجومية، في ظل الأزمة التي يعيشها الخط الأمامي في "البلوجرانا".

ووضع برشلونة المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي على قائمة أهدافه، لكنه ليس الهدف الأساسي للنادي الكتالوني.

هدف برشلونة الأساسي هو التعاقد مع فيران توريس جناح نادي مانشستر سيتي، وسيكون التحرك لضم مارسيال فقط في حالة فشل ضم توريس.

صحيفة "ara" الإسبانية كشفت عن سفر وفد من برشلونة، بقيادة ماتيو أليماني المدير الرياضي وفيران ريفرتر الرئيس التنفيذي، إلى مدينة مانشستر يوم الخميس الماضي، للتفاوض بشأن توريس، واهتموا كذلك بحالة مارسيال.

لماذا سيتحرك برشلونة لضم مارسيال؟

يملك مارسيال عدة مزايا تؤهله للعب في صفوف برشلونة، بداية من تعدد استخداماته، حيث يمكنه اللعب على الجناحين أو في قلب الهجوم، بالإضافة إلى قدرته على التسجيل.

كما أن تراجع ترتيبه في هجوم مانشستر يونايتد يجعل منه هدفًا أسهل في عملية المفاوضات.

ومع رغبة مارسيال في المشاركة بشكل منتظم حتى لا يفقد فرصة خوض كأس العالم 2022 مع منتخب فرنسا، فإنه قد يفضل الخروج من "أولد ترافورد"، على الأقل على سبيل الإعارة حتى الصيف المقبل.

ويملك مارسيال عقدًا مع مانشستر يونايتد حتى يونيو 2024، والسؤال هو ما إذا كان الألماني رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد الجديد قد يغير من أفكار الفرنسي ويقنعه بالبقاء.

لماذا يعد ضم توريس مقعدًا؟

حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة يريد ضم فيران توريس وداني أولمو إلى النادي الكتالوني.

وأشارت الصحيفة إلى أن فيران توريس واضح جدًا لدرجة أنه طلب من بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي السماح له بالرحيل إلى برشلونة.

المدرب الإسباني لم يرفض طلب توريس إذا تمكن برشلونة من التوصل إلى اتفاق مع مانشستر سيتي.

لكن المشكلة هي أن برشلونة يرى صعوبة في التعاقد مع توريس دون وضع لاعب في العملية، لكن هذا لن يحدث في ظل عدم اهتمام مانشستر سيتي حاليًا بأي لاعب من النادي الكتالوني.

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