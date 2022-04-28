مع تعاظم حلم الرباعية .. ليفربول يخطط لتجديد عقد كلوب

يبدو أن العلاقة بين نادي ليفربول الإنجليزي والألماني يورجن كلوب مدرب الفريق قد تصبح أطول.

مصادر "جول GOAL" يمكنها أن تؤكد أن ليفربول قرر أن يبدأ محادثات مع يورجن كلوب من أجل تجديد عقده في ملعب "أنفيلد".

عقد كلوب الحالي مع ليفربول يمتد حتى صيف 2024، لكنه أشار إلى أنه سيكون على استعداد للتوقيع على عقد جديد، والمناقشات جارية الآن حول تمديد عقده لمدة عامين، مما يعني استمراره في "أنفيلد" حتى صيف 2026.

مايك جوردون، رئيس مجموعة فينواي الرياضية، تواجد في ملعب "أنفيلد" في مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء ضد فياريال، جنبًا إلى جنب مع مارك كوسيكي وكيل أعمال كلوب، ومن المتوقع أن تتسارع المحادثات بين الطرفين في الأيام القادمة.

ما هو وضع كلوب في ليفربول؟

المدرب الألماني قال أكثر من مرة إنه سيرحل عن ليفربول عندما ينتهي عقده في صيف 2024.

لكن ذلك الموقف قد تراجع بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، ويعتقد ليفربول الآن أنه قادر على إقناع كلوب بتمديد ارتباطه بالنادي ليصل إلى سبع سنوات.

كلوب انضم إلى ليفربول في أكتوبر 2015، ومنذ ذلك الحين ساهم في جعل "الريدز" أحد القوى العظمى في كرة القدم العالمية.

وحقق كلوب مع ليفربول لقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في 2019، ثم حقق "الريدز" تحت قيادة أول لقب في الدوري الإنجليزي منذ 30 عامًا، في موسم 2019-20.

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وهذا الموسم، ليفربول يبدو في طريقه نحو تحقيق رباعية تاريخية، بعد الفوز بلقب كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، مع فرصة للفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي حيث يواجه تشيلسي في النهائي.

إدارة ليفربول ترى أن كلوب هو المدرب المثالي لقيادة النادي إلى الأمام، وتبدو الإدارة عازمة على تقديم كل ما يمكن للحفاظ عليه.

كلوب، من جانبه، سعيد ومستقر تمامًا في ليفربول، ولديه علاقة قوية مع مالكي النادي، ومتحمس للاتجاه الذي يسير فيه النادي بشأن المستقبل.

ماذا يمكن أن يعني ذلك لليفربول؟

يُنظر إلى استمرار كلوب مع ليفربول إلى ما بعد 2024 على أنه دفعة قوية للنادي وأنصاره.

قد يؤثر أيضًا على قرارات عدد من اللاعبين الرئيسيين بشأن العقود الجديدة، محمد صلاح، على سبيل المثال، سينتهي عقده في نهاية الموسم المقبل ولم يتم تجديده بعد.

عقود ساديو ماني وروبرتو فيرمينو ونابي كيتا وأليكس أوكسليد تشامبرلين ستنتهي في عام 2023، بينما ينتهي عقد جيمس ميلنر في نهاية هذا الموسم.

علاوة على ذلك، سيتطلع ليفربول إلى مواصلة التعاقدات الذكية التي تعززت تحت قيادة كلوب.

وجاء التعاقد مع لاعبين مثل ديوجو جوتا، إبراهيما كوناتي، لويس دياز، هارفي إليوت، وفابيو كارفالو الذي سيصل من فولهام في الصيف، تم وضعها في الاعتبار على المدى الطويل، ومن المرجح أن يستهدف ليفربول صفقتين على الأقل للفريق الأول في الصيف المقبل.

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