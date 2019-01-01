مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

مع بداية الانتقالات الشتوية لعام 2019 وانطلاق الميركاتو، نبحث عما يحتاجه ليفربول لتدعيم صفوفه بشكل قوي لمواصلة المنافسة على بطولة الدوري

أبانوب صفوت | فيسبوك

يسعى فريق ليفربول لمواصلة البداية القوية في الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تصدر من خلالها جدول الترتيب بعد انتهاء الدور الأول، وكذلك بعد أن نجح في تجاوز مجموعته الصعبة في دوري أبطال أوروبا والتي شهدت تواجد نابولي، باريس سان جيرمان والنجم الأحمر، وذلك من أجل تكرار إنجاز الموسم الماضي بالتأهل إلى النهائي الأوروبي الكبير ولتحقيق حلم الدوري الغائب عن دولاب البطولات لما يقرب من 28 عاماً.

وسيحاول الريدز دعم صفوفهم من أجل استغلال الفرصة الذهبية، تقوية صفوف الفريق والمنافسة على الدوري حتى النهاية، خاصةً بعد الخروج من باقي المسابقات المحلية سواء كأس الرابطة أمام تشيلسي أو كأس الإتحاد الإنجليزي ضد وولفرهامبتون.

دخل ليفربول الميركاتو الصيفي بضم أربعة لاعبين ولكن الفريق لازال يحتاج لبعض التدعيمات من أجل المواصلة بنفس الشراسة، إما لظروف الإصابات أو لتغيير بعض القناعات التكتيكية للمدرب يورجن كلوب.

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الصفقات الرسمية لليفربول في سوق انتقالات صيف 2018

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نجح فريق ليفربول بضم أربعة لاعبين في الصيف الماضي، وهما الحارس البرازيلي آليسون بيكر والذي كان الأغلى في العالم لعدة أيام قبل أن يتعاقد تشيلسي مع كيبا، الغيني نابي كيتا من لايبزيج بعد الإتفاق مع ناديه قبلها بعام، البرازيلي الآخر فابينيو في انتقال مفاجئ بسبب الصراع الشرس على ضمه من قبل أندية آخرى أبرزها باريس سان جيرمان والسويسري شيردان شاكيري والذي انضم من ستوك سيتي الذي هبط إلى دوري الدرجة الإنجليزية الأولى.

صفقات ليفربو في صيف 2018:

اللاعب السعر الفريق السابق آليسون بيكر 56 مليون جنيه إسترليني روما - إيطاليا نابي كيتا 54 مليون جنيه إسترليني لايبزيج - ألمانيا فابينيو 40 مليون جنيه إسترليني موناكو - فرنسا شيردان شاكيري 12 مليون جنيه إسترليني ستوك سيتي - إنجلترا

ماذا يحتاج ليفربول مع بداية سوق انتقالات شتاء 2019؟

لا يحتاج فريق ليفربول إلى الكثير من الصفقات بعد أن دعم صفوفه بشكل ممتاز في 2018 بدايةً بالتعاقد مع فان دايك في الشتاء ومروراً بضم آليسون، شاكيري، فابينيو وكيتا في الصيف ولكن بسبب الإصابات يبدو أن الفريق بحاجة إلى أسماء أفضل من تلك المتواجدة على الدكة.

على سبيل المثال، برغم ضم شاكيري وتاثيره الكبير على هجوم الفريق وقدرته على صناعة الفارق من على دكة البدلاء، ولكن الفريق يفتقد فعلياً لمن يمكنه لعب دور المهاجم الصريح خاصةً مع تذبذب مستوى أوريجي وسوريدج وهو ما أظهرته مباريات الكؤوس بقوة.

ومن جهة آخرى يبدو أن الفريق مطالب بصفقة دفاعية بسبب إصابة ثلاث قلوب دفاع وهما ماتيب، جوميز ومؤخراً لوفرين، مما أضطر يورجن لتجربة الوافد الجديد فابينيو في مركز قلب الدفاع والاعتماد على لاعب هولندي يبلغ من العمر 16 عاماً وهو جانا هوفر القادم من أكاديمية أياكس، كما أن رحيل كلاين إلى بورنموث على سبيل الإعارة من شأنه أن يجبر الفريق على ضم ظهير أيمن جديد خاصةً مع الاعتماد على جوميز كقلب دفاع..

بعيداً عن الأولويات، ولكنه من غير المرجح دخول كلوب للسوق وشراء لاعب جديد بعد أن ألمح أكثر من مرة بأن الإصابات لن تجبره على عقد صفقات جديدة، وهو ما من شأنه أن يضع حلم الدوري في محل شك إذا أُصيب أي لاعب آخر.