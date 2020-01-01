معين الشعباني يعلن قائمة الترجي التونسي لمواجهة الزمالك

الزمالك يستضيف الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

أعلن معين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي عن قائمة الفريق التي ستواجه الزمالك، يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.

الترجي التونسي يحل ضيفًا قويًا على نظيره الزمالك، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، في ذهاب دور ربع النهائي من البطولة.

ويسعى الترجي التونسي من تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك في القاهرة، من أجل المنافسة على اللقب والدفاع عنه والتتويج به للمرة الثالثة على التوالي.

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وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية – الجريدي

الدفاع: صدقي الدبشي – إيهاب المباركي – إلياس شتي – حسين الربيع – شمس الدين الذوادي – خليل شمام – محمد علي اليعقوبي

الوسط: فوسيني كوليبالي – محمد علي بن رمضان – محمد أمين المسكيني – كوامي بونسو – بن غيث – فادي بن شوق – بلال بن ساحة – المزيان – بن صغير

الهجوم: حمدو الهوني – إبراهيما واتار – محمد علي بن حمودة

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وكان الزمالك قد تفوق على الترجي التونسي، في لقاء السوبر الإفريقي، يوم 14 فبراير الجاري، في لقاء السوبر الإفريقي الذي أقيم في الدوحة.