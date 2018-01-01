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كأس العالم للأندية

معين الشعباني : العين فريق قوي هجومياً وسنلعب على نقاط الضعف

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يلتقي نادي الترجي أمام منافسه العين في الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية 2018 التي تستضيفها الإمارات

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكد المدير الفني التونسي معين الشعباني، مدرب الترجي التونسي، على صعوبة المواجهة المقبلة أمام نادي العين الإماراتي.

ويلتقي نادي الترجي أمام منافسه العين في الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية 2018 التي تستضيفها الإمارات.

إذاعة "موزاييك" التونسية نقلت تصريحات الشعباني التي قال فيها : "الفريق العيناوي ظهر بشكل مميز في المباراة الأولى، ونجح في العودة بالنتيجة رغم التأخر بنتيجة 3\0.

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وكان العين قد تخطى ويلينجتون النيلوزيلندي بطل أوقيانوسيا بركلات الترجيح، بعد التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

مدرب بطل أفريقيا أضاف : "العين يمتلك إمكانات هجومية رهيبة، ينبغي علينا أن نكون مركزين لتفادي تلقي أهداف".

وأنهى الشعباني تصريحاته : "سنحاول اللعب على نقاط الضعف التي ظهرت خلال مباراة العين الأولى".

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