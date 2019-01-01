معين الشعباني: الترجي كان بإمكانه الفوز بنتيجة كبيرة أمام القسنطيني

باب سويقة لم يتلق الهزيمة في أي مباراة بدوري أبطال أفريقيا بالنسخة الجارية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى معين الشعباني؛ المدير الفني للترجي التونسي، أن سوء إنهاء الهجمات أضاع على فريقه الخروج بنتيجة كبيرة أمام القسنطيني الجزائري، مؤكدًا الاستعداد بشكل مختلف للقاء الإياب.

باب سويقة حقق الفوز أمام السنافر بثلاثية مقابل هدفين، على ملعب الشهيد حملاوي، ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال الشعباني، خلال تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس": "الحمد لله على الانتصار، لم يكن سهلًا بالمرة، فقد واجهنا فريقًا محترمًا، والمباراة كانت مفتوحة بشكل جيد سمح بإحراز كلا الفريقين خمسة أهداف".

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وأضاف: "كان بإمكاننا أن نخرج بنتيجة أكبر لولا أننا فقدنا التركيز في اللمسة الأخيرة، لكن في الأخير حققنا انتصار مهم ضد فريق محترم جدًا".

باب سويقة عانى من الإصابات قبل اللقاء بساعات، وعلق المدرب حول ذلك: "كانت لدينا إصابات في اللحظات الأخيرة، حتى أننا دخلنا اللقاء وعلى مقاعد البدلاء مدافع واحد ولاعب وسط واحد وأربعة مهاجمين، لكننا عرفنا جيدًا كيف نتعامل مع هذه الوضعية، واستفدنا من عملية التدوير في المسابقات المحلية".

واختتم حول لقاء الإياب: "ستكون مباراة صعبة بالتأكيد، ولا بد أن نظهر بها بشكل مختلف حتى نتمكن من التأهل إلى نصف النهائي".